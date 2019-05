Kovac wettert gegen Hand-Elfmeter

Niko Kovac ist mit der Leistung des FC Bayern zufrieden

Der FC Bayern München setzt sich trotz eines umstrittenen Handelfmeters gegen Hannover 96 durch, der VfB Stuttgart rutscht nach der Niederlage gegen Hertha BSC tiefer in die Krise und Borussia Mönchengladbach und 1899 Hoffenheim teilen im Duell um Europa die Punkte: Die Stimmen zum 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 2:0

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Alles in allem war das ein super schöner Arbeitssieg, den wir gebraucht haben. Wir wussten, dass es ein enges Spiel werden würde. Ich rechne auch jetzt nicht. Wir haben einfach eine Situation, die schön ist. Wir gehen mit wahnsinniger Freude in diese Geschichte rein und dann werden wir sehen, was am Schluss rauskommt."

Boris Schommers (Trainer 1. FC Nürnberg): "Wir haben uns selbst geschlagen. Wir haben in den ersten 20 Minuten schon drei Großchancen, bei denen jeweils der letzte Pass nicht kommt. Aus keiner Chance bekommen wir dann das Gegentor nach einem individuellen Fehler. Das darf natürlich nicht passieren. Aber ich mache da niemandem einen Vorwurf. Mit dem 0:2 war das Spiel dann gelaufen. Die Mannschaft hat heute aber ein gutes Spiel absolviert, gerade in der ersten Halbzeit. Aber wir sind hierhergefahren, um zu punkten - deshalb bin ich nicht zufrieden."

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 2:2

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben nicht mehr dieses Selbstverständnis, das uns über weite Strecken in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Wir hatten nicht die Sicherheit. Nach dem 0:1 haben wir bis zur Halbzeit sehr schlecht gespielt. Die Mannschaft hat sich nach dem 1:2 noch einmal aufgebäumt. Sie hat gezeigt, dass sie nicht tot ist."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir hätten das zweite, dritte und vierte Tor nachlegen können. So ist Gladbacher glücklicher als wir heute."

Bayern München - Hannover 96 3:1

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Die ersten 20 Minuten hat es Hannover sehr gut verteidigt, wir hatten zwar Ballbesitz, aber nicht allzu viele torgefährlichen Situationen. Mit dem 1:0 hat sich das Spiel geöffnet und wir haben sehr gute Chancen herausgespielt. Wir hätten mit 4:0 in die Halbzeit gehen müssen, dann hast du Ruhe. Aus heiterem Himmel passiert dann etwas, was in der heutigen Zeit ein Elfmeter ist, was aber aus meiner Sicht keiner war. Aber wir haben unsere Hausarbeiten gemacht."

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "In den ersten 20, 25 Minuten haben wir es ganz gut hingekriegt, dann rollt Welle für Welle über dich drüber. Das 0:1 haben wir nicht gut verteidigt, da müssen wir näher dran sein, aber die Jungs haben das sehr vernünftig gemacht. Michael Esser hat einen klasse Job gemacht. Es war ein bisschen kurios, dass wir plötzlich nochmal dran waren - aus heiterem Himmel, das war ein Phantomelfer, wie wir ihn so oft erlebt haben die letzten Wochen. Dass wir dann einen Spieler verlieren, hat mich sehr, sehr geärgert. Da musst du als Schiedsrichter ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen."

Hertha BSC - VfB Stuttgart 3:1

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben eine gute erste Halbzeit gezeigt. Vedad hat das wichtige Dosenöffnertor gemacht. In der Schlussphase haben wir unsere Chancen nicht genutzt, das muss besser werden. Ansonsten sind wir sehr zufrieden, es ist ein schönes Gefühl, nach so langer Zeit wieder zu gewinnen."

Nico Willig (Interimstrainer VfB Stuttgart): "Wir haben kein Spielglück gehabt. Die Elfmetersituation war eindeutig. Wenn wir den Videoassistenten schon installieren, hätte er in diesem Moment im Keller online sein müssen. Hertha hat uns mit dem Doppelschlag vor der Pause angeknockt. Es war nicht zu erwarten, dass wir nach dem Sieg gegen Gladbach nun alle Spiele gewinnen und durch die Liga fliegen. Wir haben noch zwei wichtige Spiele, um diesen Relegationsplatz zu erreichen."

FSV Mainz 05 - RB Leipzig 3:3

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Ich bin stolz auf das Team, vor allem über die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Nach dem 3:1 haben wir eine Riesen-Comeback-Mentalität gezeigt. Wir hatten eine hohe Intensität, es war viel Energie im Stadion, deswegen sind wir überglücklich, dass wir dann noch den Punkt geholt haben."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Mit dem Ergebnis bin ich nicht ganz zufrieden, aber mit dem Spiel meiner Mannschaft, zumindest was die Offensive angeht, bin ich sehr zufrieden. Das war ein Riesenspiel, wir hätten fünf, sechs Tore schießen können. Wir haben nicht so kompakt verteidigt, wie wir das schon gemacht haben in der Saison. Deswegen haben wir das eine Tor zu viel kassiert."