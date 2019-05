Deutsche U17 verpatzt EM-Auftakt

Die deutsche U17-Auswahl unterliegt Italien mit 1:3

Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Irland einen Fehlstart hingelegt.

Das Team von Bundestrainer Michael Feichtenbeiner, der den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit Turnierende nach vier Jahren verlassen wird, unterlag Vize-Europameister Italien mit 1:3 (1:1).

Hoffenheims Maximilian Beier (15.) brachte die DFB-Auswahl im Tallaght Stadium in Dublin in Führung. Nicholas Bonfanti (27.), Sebastiano Esposito (81.) und Samuel Giovane (90.+4) drehten die Partie zugunsten der Azzurri.

Am Dienstag steht das DFB-Team in Waterford gegen Spanien, das Österreich zum Auftakt 3:0 (3:0) besiegte, damit massiv unter Zugzwang. Das letzte Spiel in der "Hammergruppe" D gegen Österreich findet am Freitag (jeweils 20.00 Uhr/Sport1) statt. Aus den vier Gruppen qualifizieren sich jeweils die besten beiden Mannschaften für das Viertelfinale.

Das Finale wird am 19. Mai in Dublin ausgetragen, Titelverteidiger sind die Niederlande. Primäres Ziel der U17 ist Platz fünf und damit das Ticket für die WM im Oktober in Brasilien.