Bayern-Stars reagieren auf Beckenbauer-Kritik

Leon Goretzka hatte an der Kritik von Franz Beckenbauer wenig auszusetzen

Vor dem 3:1-Erfolg gegen Hannover 96 hat Ehrenpräsident Franz Beckenbauer den FC Bayern scharf kritisiert und das Team unter anderem als "Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft" bezeichnet. Joshua Kimmich und Leon Georetka äußerten sich nun zu den harten Worten des "Kaisers".

"Der Herr Beckenbauer war ein Riesen-Spieler und ein Riesen-Trainer. Wenn der das so sieht, ist das eindeutig", stellte Kimmich nach der Partie in der Mixed-Zone klar. Auch Leon Goretzka gab sich kleinlaut: "Ich weiß nicht, ob ich da widersprechen sollte. Das Wort von ihm ist ja hier Gesetz."

Goretzka wisse zwar nicht, wie die Traditionself aussieht, ist aber der Meinung, dass der FC Bayern nicht wie eine spiele. "Aber natürlich läuft diese Saison vieles nicht so, wie wir uns das vorstellen", räumte der Mittelfeldspieler ein.

Auch Kimmich gab einige Nachlässigkeiten im Laufe der Saison zu: "In sehr, sehr vielen Spielen war das zu wenig von uns, gemessen an unseren eigenen Ansprüchen. Auch heute wieder. In der ersten Halbzeit war das okay, in der zweiten Halbzeit war das viel zu wenig."

Salihamidzic nimmt Spieler in Schutz: "Glaube nicht, dass Franz die richtigen Worte gewählt hat"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic nahm die Spieler nach der Partie in Schutz. "Die Jungs haben große Teile der Saison gehabt, in denen wir sehr gut gespielt haben. Wir können noch zwei Titel gewinnen. Ich glaube nicht, dass der Franz die richtigen Worte gewählt hat", so der 42-Jährige.

Beckenbauer hatte die Einstellung der Mannschaft in einigen Phasen der Saison kritisiert. "Wenn ich jetzt die Champions- und Europa-League-Spiele gesehen habe, was da gekämpft wurde, da meine ich manchmal beim FC Bayern die Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft zu sehen. Die Kritik müssen sie sich leider gefallen lassen", sagte der 73-Jährige.

Diese Haltung "muss nicht sein - und darf auch nicht sein. Sie haben die Klasse und das Potenzial, um das Double zu gewinnen. Aber der FC Bayern braucht die richtige Einstellung", führte der Ehrenpräsident weiter aus: "Die Mannschaft hätte den Sack schon längst zumachen können. Das ist ihr nicht gelungen. Da waren Nachlässigkeiten dabei."