S04-Aufsichtsrat tagt Sonntag: Wird Reschke Kaderplaner?

Michael Reschke soll die Transfer-Geschicke beim FC Schalke 04 übernehmen

Die Verkündung der Umstrukturierung beim FC Schalke 04 steht offenbar kurz bevor. Laut Informationen der "WAZ" tagt der Aufsichtsrat der Königsblauen am Sonntag, um die Planungen für die kommende Saison zu konkretisieren. Dabei soll der ehemalige Sportdirektor vom VfB Stuttgart, Michael Reschke, eine Rolle spielen.

Wie "Sky" berichtet, ist Reschke heißer Kandidat auf den Posten des Schalke-Kaderplaners. Offiziell soll er als technischer Leiter agieren und dabei für die Zusammenstellung der Mannschaft verantwortlich sein.

Bereits im Februar hatte es auf Schalke Gerüchte um Reschke gegeben. Damals war der inzwischen zurückgetretene Christian Heidel noch Sportvorstand des Tabellen-14. der Bundesliga.

Dessen Nachfolger Jochen Schneider fahndet derzeit intensiv nach einem neuen Trainer und einem neuen Sportchef für den kriselnden Revierklub. Auch über diese vakanten Positionen sollen am Sonntag gesprochen werden.

Heißester Anwärter auf den Job an der Seitenlinie ist David Wagner. Laut dem britischen TV-Sender "Sky Sport UK" wird der 47 Jahre alte Deutsch-Amerikaner, der zuletzt Huddersfield Town in der englischen Premier League trainiert hatte, zur kommenden Saison neuer Coach beim deutschen Vizemeister. Die "Sport Bild" bestätigte die Meldung am Donnerstagabend.

Neuer Sportchef wird dem Vernehmen nach wohl Markus Krösche vom SC Paderborn. Der 38-Jährige gilt als Wunschlösung für die Stelle, die nach dem Ausscheiden von Christian Heidel frei geworden ist, berichten "Bild" und "fussballtransfers.com" übereinstimmend. Demnach ist ein Abschied aus Paderborn so gut wie beschlossen.