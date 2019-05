Philipp Max über BVB-Interesse: "Das ehrt mich natürlich"

Philipp Max wird als Neuzugang beim BVB gehandelt

Im Rahmen der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zuletzt Philipp Max vom FC Augsburg in den Fokus gerückt. Der 25-Jährige gibt sich hinsichtlich des BVB-Interesses jedoch zurückhaltend.

"Ich bin sehr weit davon entfernt, zu sagen, dass es etwas zu vermelden gibt. Aber der BVB ist ein sehr großer Verein und das ehrt mich natürlich", freut sich der Abwehrspieler im Interview mit "Sport1", relativiert jedoch sogleich: "Nicht nur mein Name wurde in diesem Zusammenhang genannt, sondern auch der von zehn anderen Spielern, weil Dortmund auf dieser Position gerade auf der Suche ist."

Neben dem FCA-Akteur sind in Dortmund beispielsweise Nationalspieler Nico Schulz (1899 Hoffenheim) und Routinier Filipe Luís (Altético Madrid) im Gespräch.

Doch auch Max gibt offen zu, dass er trotz seines bis 2021 laufenden Vertrages über einen baldigen Wechsel nachdenke: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, nach Höherem zu streben. Wann dieser Zeitpunkt ist, kann ich nicht sagen. Ich habe noch einen langen Vertrag und man muss sehen, was passiert", schildert er seine Überlegungen.

Max weist Kritik an schwacher Saison zurück

Die Kritik, dass er in dieser Saison hinter den Erwartung zurückgeblieben sei, weist der 114-fache Bundesliga-Spieler derweil von sich.

Obwohl der Linksfuß in dieser Spielzeit nicht an seinen fulminante Vorjahres-Saison mit 13 Torvorlagen anknüpfen konnte, habe er an anderen Stellen Fortschritte gemacht. "Ich habe in dieser Saison sehr viel dazu gelernt. In der Defensive habe ich mich stark verbessert", meint der ehemalige Schalker.

Doch bevor Max seine Fähigkeiten beim BVB oder einem anderen Interessenten einbringen kann, steht zunächst der Saisonendspurt in der Bundesliga an. Der ganz große Druck ist in Augsburg jedoch Geschichte. Unter dem neuen Trainer Martin Schmidt haben die Fuggerstädter zuletzt den Klassenerhalt gefeiert.

Von der neuen Euphorie, die seit dem Trainerwechsel im Verein herrscht, ist Max trotz seiner engen Verbindung zu Ex-Trainer Manuel Baum begeistert: "Mit dem neuen Trainer ist es eine andere Situation, wir spielen auch ein anderes System. Wir sind auf einem guten Weg und haben super Trainingseinheiten. Die Tendenz geht in eine positive Richtung."