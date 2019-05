Rechtsverteidiger Klostermann wird zum "echten Torjäger"

Lukas Klostermann erzielte gegen Mainz zwei Treffer

Doch, doch, gegeben habe es das schonmal, sagte Lukas Klostermann und grinste. Allerdings sei es wahrlich "eine ganze Weile her". Zwei Tore in einem Spiel gelingen einem schließlich nicht alle Tage. Vor allem nicht, wenn man wie Klostermann vorwiegend als Rechtsverteidiger agiert.

Am Freitag ist es dem Nationalspieler von RB Leipzig gelungen. Beim letztlich turbulenten 3:3 (2:1) seiner Bullen beim FSV Mainz 05 erzielte der 22-Jährige die ersten beiden Treffer (20./32.). Erst schob er Timo Werners Querpass ohne Mühe über die Linie, dann lupfte er nach erneutem Werner-Zuspiel sehenswert und in echter Stürmermanier über Mainz-Keeper Florian Müller.

Es war Klostermanns erster Doppelpack im Profifußball, doch so wirklich freuen konnte er sich darüber nicht. Schuld war das Ergebnis. "Ein Punkt fühlt sich am Ende bitter an", sagte er: "Es ist extrem ärgerlich, dass wir die Führung nicht über die Zeit gebracht haben."

Womöglich wäre die Sache anders gelaufen, hätte Werner den erneut mitgelaufenen Klostermann in der 36. Spielminute ein weiteres Mal bedient, anstatt selbst knapp übers Tor zu schießen. "Ich habe zwar gerufen, und Timo hat das auch gehört. Aber ich nehme ihm das nicht übel", sagte Klostermann: "Er ist eben ein echter Torjäger." Und das war er selbst wohl erst einmal nur am Freitag.