Offiziell! FC Bayern bestätigt Ribéry-Aus im Sommer

Der Vertrag von Franck Ribéry wird nicht verlängert

Nach zwölf Jahren beim FC Bayern München wird Franck Ribéry den Rekordmeister am Ende der Saison verlassen, sein auslaufender Vertrag wird also nicht verlängert. Das bestätigte der Klub am Sonntag.

"Als ich zu Bayern gekommen bin, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Abschied wird nicht leicht werden, aber wir dürfen nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben", schwärmte Ribéry: "Wir haben so viel zusammen gewonnen - über 20 Titel."

Karl-Heinz Rummenigge lobte den Flügelflitzer und seinen Teamkollegen Arjen Robben in höchsten Tönen: "Franck und Arjen sind großartige Spieler. Der FC Bayern hat beiden sehr viel zu verdanken und wird ihnen einen großartigen und emotionalen Abschied bereiten. Sie haben die erfolgreichste Dekade des FC Bayern mit fantastischem Fußball mitgeprägt", so der Vorstandsboss.

Dem langjährigen Erfolgs-Duo soll 2020 ein Abschiedsspiel gewidmet werden.

Neben Ribéry wird auch Arjen Robben die Münchner im Sommer verlassen. Für die kommende Saison habe er "noch keinen richtigen Plan", sagte Ribéry, "natürlich werde ich noch spielen, aber ich weiß es noch nicht 100-prozentig sicher." Der Franzose wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Galatasaray in Verbindung gebracht.

Auch Robben hatte nach seinem emotionalen Comeback am Samstag beim 3:1 (2:0) gegen Hannover 96 nach über fünfmonatiger Verletzungspause betont, dass er seine Karriere anderswo fortsetzen wolle: "Ich liebe den Fußball - und möchte gerne weiterspielen."