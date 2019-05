U17-Juniorinnen starten mit Kantersieg in die EM

Erfolgreicher Auftakt für Ulrike Ballweg und die U17

Den deutschen U17-Fußballerinnen ist ein Traumstart in die EM in Bulgarien gelungen. Die Auswahl von DFB-Trainerin Ulrike Ballweg gewann am Sonntag ihr Auftaktspiel gegen England in Albena mit 4:0 (3:0).

Emilie Bernhardt (12., Handelfmeter) an ihrem 17. Geburtstag, Nicole Woldmann (23.), Sophie Weidauer (31.) und Lisanne Gräwe (90.+2) trafen für sechsmaligen Titelträger. Die weiteren Gegner in der Gruppe B sind die Niederlande am Mittwoch sowie Österreich am Samstag.