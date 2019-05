Eberl über Hazard: "Leider kein Angebot aus England"

Wechselt Thorgan Hazard von Gladbach zum BVB? Max Eberl bezieht Stellung

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat sich zum neuesten Stand im Poker um Thorgan Hazard geäußert. Der belgische Nationalspieler will zu Borussia Dortmund wechseln. Allerdings ist der Zeitpunkt des Transfers nach wie vor offen.

Eberl bestätigte bei "Sport 1" erneut, dass Gladbach mit Hazard womöglich in sein letztes Vertragsjahr gehen werde - auch, wenn der 26-Jährige dann aufgrund seines auslaufenden Vertrags im Sommer 2020 ablösefrei wäre. Die Ablösesumme müsse so hoch sein, "dass es Sinn macht, einen Spieler abzugeben, der mir in der nächsten Saison höhere Qualität gibt", erläuterte Eberl seine Gedankengänge.

Hazard hatte eine Einigung mit dem BVB bereits gegenüber belgischen Medien bestätigt. Allerdings fordert Gladbach angeblich rund 40 Millionen Euro für den Offensivakteur. Dortmund will nur 25 Millionen Euro zahlen. Eberl sagte, er habe "leider kein Angebot aus England" für Hazard vorliegen: "Der deutsche Markt ist realistischer als der englische."

Problematisch aus Sicht der Borussia vom Niederrhein: die schwache Rückrunde Hazards. "Thorgan ist ein interessanter Spieler auf dem Markt, aber er bringt nicht mehr die Leistung der Vorrunde", sagte Eberl.

Der Top-Scorer sei "schon ein bisschen ein Sinnbild" für die Gladbacher Talfahrt in den letzten Wochen, räumte der Manager ein. "Aber ich würde das nicht als Söldnertum bezeichnen."