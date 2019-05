S04: Reschke umstritten - Hecking statt Wagner?

Michael Reschke soll beim FC Schalke 04 umstritten sein

Nach dem geglückten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga will der FC Schalke 04 zeitnah über den zukünftigen Trainer, Sportdirektor und Kaderplaner entscheiden. Allerdings soll in den zuständigen Gremien noch Uneinigkeit herrschen.

Laut "WAZ" habe Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntag den Vorstandskollegen Peter Peters (Finanzen) und Alexander Jobst (Marketing/Kommunikation) sowie dem Aufsichtsrat der Königsblauen seine Pläne vorgestellt - und sei auf Widerstand gestoßen.

Als heißester Anwärter auf den Trainerposten gilt der ehemalige Huddersfield-Teammanager David Wagner. Schalkes "Jahrhunderttrainer" Huub Stevens, der für den entlassenen Domenico Tedesco eingesprungen war, steht nach der geglückten Mission Klassenerhalt wie angekündigt nicht mehr zur Verfügung.

Allerdings soll Wagner nicht alle Verantwortliche überzeugt haben. Nach "WAZ"-Informationen ist deswegen auch Dieter Hecking weiter ein Thema. Der Abschied des 54-Jährigen von Borussia Mönchengladbach im kommenden Sommer steht fest.

Markus Krösche zu teuer für den FC Schalke 04?

Als künftiger Sportdirektor wird Markus Krösche gehandelt, der aktuell beim Zweitligisten SC Paderborn sehr erfolgreich arbeitet. Allerdings soll Krösche für Schalke womöglich zu teuer sein. Da sein Vertrag noch bis 2022 läuft, wäre eine Ablösesumme im Millionenbereich fällig.

Heißer Kandidat auf den neuen Posten des Kaderplaners ist Michael Reschke. Offiziell würde der 61-Jährige, der im Februar beim VfB Stuttgart entlassen wurde, als technischer Leiter fungieren und in dieser Rolle für die Zusammenstellung der Mannschaft verantwortlich sein. Allerdings hat auch Reschke bislang offenbar keinen ausreichenden Rückhalt im Aufsichtsrat.

Stattdessen könnte Paul Mitchell nach Gelsenkirchen wechseln. Der 37-jährige Engländer ist derzeit für den Scoutingbereich von RB Leipzig verantwortlich und arbeitete dort bereits eng mit Schneider zusammen. Mitchell gilt als Spürnase für Talente.

Klar scheint nach den neuesten Enthüllungen: Die von einem Klubsprecher nach dem 0:0 gegen den FC Augsburg angekündigten Entscheidungen werden noch auf sich warten lassen. Es bleibt spannend auf Schalke.