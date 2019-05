Nübel äußert sich zu Bayern-Gerüchten

Wechselt Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern?

Torhüter-Juwel Alexander Nübel vom FC Schalke 04 lassen die anhaltenden Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern München kalt.

"Ich habe bis 2020 Vertrag und die EM im Sommer. Bei mir geht es nur um das Spiel heute und dass wir die nächsten Spiele gewinnen. Ich will erfolgreich meine ersten 20 Spiele am Stück machen", sagte Nübel nach dem 0:0 der Königsblauen gegen den FC Augsburg am Sonntag bei "Eurosport".

Der Rekordmeister wird seit Wochen mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht. In München soll Nübel als Nachfolger für Nationaltorwart Manuel Neuer eingeplant sein.

Schalkes Interimscoach Huub Stevens hatte sich zuletzt verstimmt über die angeblichen Avancen des Bundesliga-Tabellenführers gezeigt.

"Ich denke, dass sie in München glücklich sind. Jetzt hoffe ich auch, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise gegenüber unseren Spielern benehmen. Weil was letzte Woche passiert ist mit Nübel, das gehört sich eigentlich nicht", sagte der Niederländer nach dem 4:2-Derbysieg in Dortmund am vergangenen Wochenende.

Auch der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich bereits zur Causa Nübel. Rummenigge bestätigte gegenüber "Bild am Sonntag" ein Gespräch mit Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider und erklärte, der FC Bayern habe "kein Interesse daran, wegen Alexander Nübel Unruhe bei Schalke zu stiften".