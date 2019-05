HSV offenbar an Hecking und Labbadia interessiert

Dieter Hecking und Bruno Labbadia werden angeblich beim HSV gehandelt

Nach dem 0:3-Debakel gegen den FC Ingolstadt am Samstag entging Trainer Hannes Wolf beim Hamburger SV nur knapp dem Rauswurf. Dieser könnte allerdings nach der Saison erfolgen. Angeblich beschäftigt sich der HSV bereits mit drei potenziellen Nachfolgern.

Wie "Bild" berichtet stehen mit Achim Beierlorzer (Jahn Regensburg), Dieter Hecking (Borussia Mönchengladbach) und Bruno Labbadia (VfL Wolfsburg) drei erfahrene Übungsleiter auf dem Zettel der Rothosen - ein Kontrastprogramm zum erst 38-jährigen Wolf.

Während Beierlorzer in Regensburg vertraglich noch bis 2022 gebunden ist, sind Hecking und Labbadia im Sommer zu haben. Beide Coaches verlassen ihre aktuellen Klubs trotz guter sportlicher Ausbeute in der laufenden Spielzeit.

Hecking habe seit Jahren "große Lust auf den HSV", schreibt das Boulevard-Blatt, der kriselnde Bundesliga-Absteiger müsse dem 54-Jährigen aber ein tragfähiges Zukunftskonzept präsentieren.

Labbadia ist am Volkspark ein alter Bekannter: Zwischen 2010 und 2013 sowie von 2015 bis 2016 betreute der 53 Jahre alte frühere Top-Stürmer die Hanseaten bereits, stand zudem während seiner aktiven Laufbahn zwei Jahre beim HSV unter Vertrag. Bei den Hamburger Verantwortlichen soll er weiterhin große Wertschätzung genießen.

Der HSV ist in der 2. Bundesliga inzwischen seit sieben Spielen sieglos. Als Tabellenvierter (53 Punkte) liegen die Norddeutschen aber noch in Schlagdistanz zu Union Berlin (ebenfalls 53) und dem SC Paderborn (54). Am kommenden Wochenende kommt es zum direkten Duell mit den Ostwestfalen.