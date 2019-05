RB Leipzig überflügelt Bayern - Kimmich setzt Maßstäbe

RB Leipzig hat sein Bundesliga-Jubiläum gefeiert und den FC Bayern überflügelt

RB Leipzig bestritt am Freitag seine 100. Partie in der Fußball-Bundesliga. Auch wenn es beim FSV Mainz 05 trotz einer 3:1-Führung nur zu einem Punkt reichte, lässt die bisherige Ausbeute die Sachsen auf eine goldene Zukunft hoffen.

54 Mal gewann RB, 23 Spiele endeten Remis, 23 Mal verließ man den Rasen mit leeren Händen. Eine Ausbeute, mit der Leipzig sogar den großen FC Bayern überflügelt.

Der Rekordmeister gewann 52 seiner ersten 100 Bundesligaspiele und liegt damit auf Rang drei der ewigen Bestenliste. Zwischen den neuen Spitzenreiter aus Leipzig und die Münchner schiebt sich noch der 1. FC Köln (53 Siege).

Von den bisherigen 55 Teams, die mindestens eine Saison im deutschen Oberhaus absolvierten, knacken bislang 42 die 100-Spiele-Marke - nicht alle so erfolgreich wie RB Leipzig. Der 1. FC Saarbrücken kommt zum Beispiel auf satte 166 Bundesliga-Partien, hat allerdings nur 32 Siege verbucht.

Geschichte wurde am 32. Spieltag auch in Reihen des FC Bayern geschrieben: Joshua Kimmich bereitete gegen Hannover 96 sein 15. Tor in der laufenden Spielzeit vor. Mehr Buden legte seit Beginn der Datenerfassung (1988/89) kein Defensivspieler auf.