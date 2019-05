Absage vom Schalker Wunsch-Manager

Markus Krösche leistet beim SC Paderborn gute Arbeit

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat sich auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor wohl eine Absage eingehandelt. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Am Montag vermeldete die "Bild", dass die Gespräche zwischen den Gelsenkirchenern und Markus Krösche erfolglos abgebrochen wurden. Der derzeitige Manager des Zweitligisten SC Paderborn stehe nach Informationen der Zeitung nicht mehr für den Posten zur Verfügung.

Krösche soll als favorisierte Lösung des Schalker Sportvorstandes Jochen Schneider gegolten haben. Dieser müsse sich jetzt weiter um die Besetzung des vakanten Sportdirektor-Postens kümmern.

Neben dem FC Schalke soll sich auch Ligakonkurrent RB Leipzig um den 38-jährigen Ex-Profi bemühen. Gut möglich, dass sich Krösche aufgrund der derzeit besseren sportlichen Perspektive sowie der lukrativeren finanziellen Möglichkeiten des Klubs für die Roten Bullen entscheiden könnte.

Krösche ist seit knapp zwei Jahren beim SC Paderborn als Geschäftsführer Sport tätig. In diese Zeit fielen zum einen der Aufstieg in die 2. Bundesliga im vergangenen Jahr als auch die sehr erfolgreich verlaufende aktuelle Spielzeit. Der SC Paderborn träumt zwei Spieltage vor Saisonende noch vom zweiten Aufstieg in die Erstklassigkeit nach 2014.