Bleibt Timo Werner doch bei RB?

Der Vertrag von Timo Werner (r.) bei RB Leipzig läuft noch bis 2020

Ralf Rangnick, Sportdirektor von RB Leipzig, hält einen Verbleib des vom FC Bayern München umworbenen Fußball-Nationalspielers Timo Werner auch ohne Verlängerung seines 2020 auslaufenden Vertrags auf einmal wieder für möglich.

"Es ist nicht unser Wunschszenario, aber ich kann nicht ausschließen, dass es so kommt", sagte Rangnick in einer Talkrunde der "Leipziger Volkszeitung" laut "Sportbuzzer".

Der "Bild"-Zeitung zufolge bekräftigte Rangnick: "Ich kann es nicht ausschließen, dass Timo erst 2020 geht." Dann wäre der begehrte Stürmer ablösefrei. "Wir werden im Sommer sehen, ob Timo geht – oder ob er uns unter Julian Nagelsmann noch mal in die Champions League schießt", so Rangnick weiter.

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Rangnick hatten in den vergangenen Monaten mehrfach betont, dass sie Werner verkaufen wollen, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert. Eine vorzeitige Verlängerung hat der 23-Jährige bislang abgelehnt.

RB Leipzig will sich gegen den FC Bayern nicht schonen

Werner wird dem Vernehmen nach vom FC Bayern umworben, gegen den die Leipziger zum Saisonschluss noch zweimal spielen: am Samstag in der Bundesliga und am 25. Mai im Pokalfinale in Berlin. Als Tabellen-Dritter hat RB die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Spielzeit sicher.

RB will sich im Bundesliga-Kracher dennoch nicht schonen: "Am Samstag mit gezinkten Karten zu spielen und wie Sepp Herberger 1954 gegen Ungarn mit einer B-Elf 3:8 zu verlieren, geht nicht. Ein Erfolgserlebnis hat psychologische Auswirkungen fürs Pokalfinale. Wir wollen die Bayern fordern und wenn möglich schlagen. Aber nicht, um sie zu ärgern, sondern aus Eigennutz. Im Idealfall wollen wir beide Spiele gewinnen", stellte Rangnick klar.

Wiederholt der FC Bayern das Erfolgsmodell Lewandowski?

Werner wäre nicht der erste Top-Spieler, den sich die Bayern zum Nulltarif angeln. Als Borussia Dortmund seinen Torjäger Robert Lewandowski im Sommer 2013 nicht ziehen lassen wollte, saßen die Münchner die Situation ebenfalls aus. Lewandowski wechselte letztlich zur Saison 2014/15 ablösefrei an die Isar.

Ein ähnlich Szenario scheint nun erneut denkbar. Rangnick betonte allerdings, dass "es nur fair wäre", wenn RB an "einem Wechsel partzipieren" würde. Schließlich habe Werner bei den Sachsen "eine Riesen-Entwicklung hingelegt." In 112 Partien für die Leipziger kommt Werner bislang auf beeindruckende 89 Torbeteiligungen.