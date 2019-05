Die FC-Aufstiege - und was daraus wurde

Der 1. FC Köln stieg insgesamt sechsmal in die Bundesliga auf

Die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ist perfekt: Durch ein 4:0 bei der SpVgg Greuther Fürth ist der 1. FC Köln vorzeitig zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte in das deutsche Oberhaus aufgestiegen.

Zweimal stieg der FC direkt wieder ab, einmal führte der Weg sogar in die Europa League - und dann wieder in die 2. Liga. Wir erinnern an die bisherigen fünf Aufstiege der Kölner - und was daraus wurde.