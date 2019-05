Matthäus kritisiert Stars des BVB

Lothar Matthäus hat die Mentalität beim BVB kritisiert

Die deutsche Meisterschaft hat Borussia Dortmund in den letzten Spielen womöglich verspielt. Nun hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit dem BVB abgerechnet und vor allem Trainer Lucien Favre sowie die Führungsspieler der Schwarz-Gelben kritisiert.

"Wenn Favre glänzte, dann durch perfekte Einwechslungen", sah Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky" zuletzt nur wenig Positives beim Trainer des Tabellenzweiten: "Von außen ist in den brenzligen Situationen, in denen das Spiel kippt, zu selten ein emotionaler Impuls gekommen." Dem Schweizer Trainer fehle die Emotionalität, die in wichtigen Spielen gefragt sei.

In den vergangenen zwei Spielen gab der BVB jeweils eine Führung aus der Hand und verlor dadurch sicher geglaubte Punkte. Im Prestigeduell gegen den FC Schalke 04 hatte Dortmund nach dem 1:0 eigentlich alles im Griff, verlor die Partie letztlich klar mit 2:4. "Vor dem Revierderby hätte man meinen sollen, dass die Schalker unter dem Druck zusammenbrechen. Doch es waren die Dortmunder."

Bei Werder Bremen war die Favre-Elf "zunächst total dominant", dann kam "aus heiterem Himmel der Einbruch. Sie ruhen sich auf der Führung aus, ziehen sich zurück, kassieren ein Tor und fallen auseinander. Und das regelmäßig", kritisierte Matthäus.

Matthäus: FC Bayern wird am Ende "verdient" Meister

Doch nicht nur Lucien Favre habe die "Mannschaft zu wenig gepusht, wenn sie den Sieg aus der Hand gegeben hat", führte der 58-Jährige aus. "Auch auf dem Feld war keiner da, der das Team wachgerüttelt und aus der Schlafphase geholt hat. Weder Reus noch Götze, Delaney, Witsel oder Bürki haben das mit der nötigen Entschlossenheit geschafft."

Da die Borussia letztlich nicht nur einen Neun-Punkte-Vorsprung in der Bundesliga verspielt habt, sondern auch im DFB-Pokal gegen Werder und in der Champions League gegen Tottenham Hotspur früh ausschied, fällt das vorzeitige Saisonfazit von Matthäus ernüchternd aus. "Deshalb finde ich, dass es in der Summe keine richtig gute Saison für die Schwarz-Gelben war."

Der FC Bayern hingegen werde am Ende "verdient" deutscher Meister. "Niko Kovac hat immer betont, dass man den BVB jagen" werde. Der Bayern-Coach habe "niemals die Nerven verloren und ohne Überheblichkeit stets den Glauben und das nötige Selbstbewusstsein ausgestrahlt und dies auf die Mannschaft übertragen", lobte Lothar Matthäus.