Salzburgs Meisterkicker dürfen blaumachen

Nach dem fixierten Double sperrt eine Salzburger Nobeldisco extra für die "Bullen"-Party auf. Trainer Marco Rose gibt seinem Team drei Tage frei, um die Feier zu verdauen.

Innerhalb von fünf Tagen fixierte Red Bull Salzburg vergangene Woche gegen die kriselnden Großklubs aus Wien Cupsieg und Meistertitel, sicherte sich damit das sechste Double der Klubgeschichte und hofft nun, dass Ajax Amsterdam nicht die Champions League gewinnt. Dann ist kommenden Herbst die erste Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse Realität.

Dass die "Bullen" nicht nur hervorragend kicken, sondern auch prächtig feiern können, stellten sie schon auf der Rückfahrt kurz nach dem Auswärtssieg bei der Wiener Austria unter Beweis. Erst wurde in der Hauptstadt beim City-Würstelstand vorgeglüht, dann nutzte Trainer Marco Rose einen Tankstellenstopp, um sich mit Gin-Tonic einzudecken.

Zurück in Salzburg ging es zu später Stunde schließlich in eine Nobeldisco, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde, wie die "Salzburger Nachrichten" verraten. Das "Take Five" nahe der Salzach sperrte extra für die Meisterkicker auf, quasi als Gefallen innerhalb der Familie. Inhaber Heribert Lürzer ist der Bruder von Klubpräsident Harald Lürzer.

Sportlich stehen für Red Bull Salzburg im Saisonfinish noch drei Partien auf dem Programm. Akt eins des Schaulaufens nach dem Titelgewinn steigt kommenden Sonntag (17:00 Uhr) vor eigenem Publikum gegen Vizemeister LASK. Die Vorbereitung auf dieses Match startet erst am Donnerstag, nachdem Rose seinen Schützlingen erst einmal drei Tage freigegeben hat.

Die offizielle Meisterfeier der Salzburger wird erst nach dem Saisonabschluss gegen St. Pölten am 26. Mai vor dem Schloss Kleßheim steigen.

