Fürth zieht die Kaufoption bei Paul Seguin

Paul Seguin (vorn) bleibt bis 2020 bei der SpVgg Greuther Fürth

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat von seiner Kaufoption Gebrauch gemacht und Paul Seguin vom Bundesligisten VfL Wolfsburg fest verpflichtet.

Der seit Jahresbeginn ausgeliehene Mittelfeldspieler erhält bei den Franken einen Vertrag bis 2022.

"Paul hat keine große Eingewöhungszeit bei uns gebraucht und ist direkt zu einem Stammspieler geworden", erklärte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

"Er hat in der Rückrunde seine Qualitäten schon häufig gezeigt, wir sehen in ihm aber auch noch einiges an Potential. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten", ergänzte Trainer Stefan Leitl.

"Ich bin froh, dass meine Zukunft nun geklärt ist und ich weiter für Fürth auflaufen darf. Die Mannschaft und der Verein haben mich toll aufgenommen und wir wollen jetzt nochmal alles geben in den letzten beiden Spielen der Saison", so Seguin selbst.

In bislang zehn Spielen für das Kleeblatt gelangen dem 24-Jährigen zwei Tore und eine Torvorlage.