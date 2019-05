Amsterdamer "Wunderjungs" auf Triple-Jagd

Ajax will den Sprung ins Finale der Champions League schaffen

Nur noch ein Schritt bis Madrid: Der märchenhafte Aufstieg von Ajax Amsterdam soll ins Finale der Königsklasse führen. Tottenham setzt nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel vor allem auf einen früheren Bundesliga-Star.

Die Bedeutung der nächsten acht Tage ist für Frenkie de Jong kaum zu begreifen. "Das Unmögliche rückt immer näher", sagt der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam. Nur noch vier Siege trennen den 21-Jährigen und den Rest der "Wunderjungs" um Trainer Erik ten Hag vom möglichen Triple. "Wir werden alles dafür geben", sagt de Jong vor dem Endspurt einer märchenhaften Saison.

Den 19. Pokalsieg haben die Überflieger aus der Eredivisie am Sonntag nach einem 4:0 gegen Willem II Tilburg bereits gefeiert. Betont nüchtern, versteht sich. Denn der erste Pott der Saison soll nur ein Appetitanreger gewesen sein. "Das steigert unseren Hunger nur noch", sagte ten Hag. Auf die Meisterschaft. Und vor allem auf die Königsklasse.

Dort wartet am Mittwoch (21:00 Uhr) gegen Tottenham Hotspur die große Chance auf den sensationellen Einzug ins Endspiel. Die Niederländer gehen vor eigener Kulisse mit einem 1:0-Vorsprung in das Halbfinal-Rückspiel. "Wir müssen unsere Grenze verschieben", sagte ten Hag: "Ich zeigen den Jungs keine motivierenden Videos oder soetwas. Es wird das größte Spiel überhaupt in der Johan-Cruyff-Arena, das ist Motivation genug." Das Stadion steht seit 1996.

Erinnerungen an 1996 sind längst da

Ten Hags Team hat beste Chancen, erstmals nach 23 Jahren wieder das Endspiel zu erreichen. Damals standen heutige Ikonen wie Edwin van der Sar, Edgar Davids oder Patrick Kluivert auf dem Platz, die ein Jahr zuvor den Wettbewerb sogar gewonnen hatten. Ganz Europa bewunderte Ajax zu der Zeit für den "totalen Fußball" unter dem späteren Bayern-Coach Louis van Gaal.

2019 ist der stolze Klub mit vielgepriesenem Kombinationsspiel plötzlich wieder in die Phalanx der milliardenschweren Branchenriesen eingebrochen. Namen, wie die vom für 75 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselnden de Jong, wie Donny van de Beek, Hakim Ziyech oder Dusan Tadic könnten bald einen ebenso großen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs erhalten.

Pochettino weiß: "Wir müssen mutig spielen"

Doch bis dahin ist es trotz der wenigen Spiele noch ein weiter Weg. Die Spurs aus London haben sich nach der knappen Hinspiel-Niederlage in der Königsklasse noch lange nicht aufgegeben. "Es ist möglich. Es ist möglich!", sagte Trainer Mauricio Pochettino: "Wir müssen mutig und mit einer Gewinnermentalität spielen."

In Abwesenheit von Starstürmer Harry Kane setzt der Argentinier bei der Jagd nach den nötigen Auswärtstoren auf Heung-Min Son, der im Hinspiel gesperrt gefehlt hatte. In den Viertelfinals gegen Manchester City hatte der frühere Spieler des Hamburger SV und von Bayer Leverkusen drei Treffer erzielt, Ajax ist gewarnt. Nicht nur die glänzende Offensive der Gastgeber ist gefordert, sondern auch die nötige Härte beim Beschützen des eigenen Tores.

Denn den Traum vom Endspiel um den Henkelpott am 1. Juni im Wanda Metropolitano in Madrid wollen sich die Erben des großen Johan Cruyff unbedingt erfüllen. Davor hat das Team von ten Hag allerdings noch die Chance und Pflicht, mit zwei Siegen am 12. und 15. Mai den 34. Meistertitel klarzumachen - PSV Eindhoven ist noch nicht abgeschüttelt.

Die kommende Woche ist mit Sicherheit nicht nur für Frenkie de Jong die wichtigste der Karriere.