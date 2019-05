Bericht: BVB will vorzeitig mit Götze verlängern

Mario Götze steht seit 2016 wieder beim BVB unter Vertrag

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will den Vertrag mit seinem Angreifer Mario Götze vorzeitig verlängern. So heißt es in einem Medienbericht vom Dienstagabend.

Wie die "Bild" vermeldete, soll dem BVB-Star ein neues Arbeitspapier angeboten werden, welches über die bisherige Laufzeit hinausgeht. Aktuell steht der 26-Jährige bei den Schwarz-Gelben noch bis zum Sommer 2020 unter Vertrag.

"Unser Bestreben ist es, dass Mario weiter bei uns bleibt!", zitierte die Zeitung BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der Dortmunder Klubboss stellte fest: "Mario hat in den letzten Wochen eine sehr positive Entwicklung genommen. Beide Parteien wissen, was wir an uns haben und werden uns bald in Ruhe zusammensetzen."

Damit scheint klar: Geht es nach dem Willen der Dortmunder Vereinsführung, wird Eigengewächs Mario Götze auch über die Saison 2019/2020 hinaus weiter für die Westfalen auf Torejagd gehen.

Gehaltseinbußen für Götze beim BVB?

Wie die "Bild" weiter berichtet, müsste der gebürtige Memminger für einen neuen Kontrakt aber wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Der Dortmunder Vereinsführung sei daran gelegen, das derzeitige Mega-Gehalt von rund zehn Millionen Euro etwas herunterzuschrauben.

Götze zeigte sich in der Rückrunde stark formverbessert und hatte in den letzten Monaten seinen Stammplatz unter Cheftrainer Lucien Favre zurückerobert. In der laufenden Spielzeit war der WM-Held von 2014 an 13 Treffern direkt beteiligt.

Der 63-malige deutsche Nationalspieler läuft seit 2016 wieder für die Borussia auf, nachdem er zwischenzeitlich beim FC Bayern München unter Vertrag gestanden hatte. Mit dem BVB feierte er 2011 die Deutsche Meisterschaft sowie 2012 das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.