HSV droht Ausfall von Leistungsträgern im "Endspiel"

Khaled Narey droht eine Sperre am 34. Spieltag

Mit einem Sieg am Sonntag gegen den SC Paderborn kann sich der HSV im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga zurückmelden. Für die Hamburger wäre es allerdings erst der vorletzte Schritt auf dem Weg zurück ins Oberhaus. Im letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg droht den Rothosen womöglich Ungemach.

Am Sonntag steht für den Hamburger SV das erste von zwei Endspielen im Kampf um den Aufstieg an. Gewinnt der HSV in Paderborn, winkt der Sprung Platz zwei. Platz drei hätte die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf bei einem Sieg in Ostwestfalen vorerst sicher.

Die finale Entscheidung über die mögliche Rückkehr in das Oberhaus fällt allerdings erst am 34. Spieltag. Hier empfängt der HSV den dann womöglich schon abgestiegenen MSV Duisburg im Volksparkstadion. Für das vielleicht wichtigste Spiel des Jahres droht den Hamburgern allerdings der Ausfall von zwei Leistungsträgern.

Sowohl Khaled Narey als auch Orel Mangala droht für die Partie gegen die Zebras eine Sperre. Beide Leistungsträger stehen derzeit bei vier Gelben Karten und wären bei einer weiteren Verwarnung gegen den SCP am letzten Spieltag gesperrt.

Ob Mangala in Paderborn überhaupt auflaufen kann, ist allerdings noch nicht sicher. Der Belgier musste das Training am Dienstag vorzeitig mit muskulären Problemen abbrechen. Sein Einsatz in Ostwestfalen ist fraglich.