Erik ten Hag: Einer wie Pep, einer für den FC Bayern?

Ajax-Coach Erik ten Hag hat eine Vergangenheit beim FC Bayern

Das Erfolgsgeheimnis von Ajax Amsterdam ist auch das seines Trainers: Wie der frühere Münchner Erik ten Hag aus Bubis Champions machte. Und warum der Niederländer bald zum FC Bayern zurückkehren könnte.

Erik ten Hag wiegte den silbernen "Tannenzapfen" so stolz im Arm, als wäre der niederländische Fußballpokal sein Erstgeborener. "Dafür haben wir das ganze Jahr gekämpft", sagte ten Hag nach dem 4:0 im Pokalfinale gegen Willem II und seinem ersten Titel als Trainer, dem ersten für Ajax Amsterdam seit 2014 und quälend langen 1834 Tagen. Doch der Cup, betonte er, sei "nur der erste Preis. Das steigert unseren Hunger nur noch."

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (21:00 Uhr) glaubt ganz Amsterdam ans Triple - auch wegen ten Hag.

Mit Assistent Alfred Schreuder, der im Sommer als Chefcoach zur TSG Hoffenheim wechselt, hat er aus jungen, talentierten Spielern eine erfolgreiche und gefürchtete Mannschaft geformt. Aber wie?

Ten Hags Philosophie ist eine Mischung aus altbekannten niederländischen Grundsätzen und modernen Ideen à la Pep Guardiola mit einem Schuss Matthias Sammer.

Der 49-Jährige sieht sich in der Tradition des "totalen Fußballs" der großen Ajax-Trainer Rinus Michels und Johan Cruyff. Obwohl er sich ungern mit diesen Legenden vergleicht.

Bruch mit dem System führt bei Ajax zum Erfolg

Als ten Hag Ende 2017 nach Amsterdam kam, wurde er kritisch beäugt. Als Chef hatte er bis dahin nur bei den Go Ahead Eagles, der zweiten Mannschaft des FC Bayern und dem FC Utrecht gearbeitet. Als er dann noch mit dem quasi religiös verehrten 4-3-3-System brach, gab es einen Aufschrei.

Doch seine Umstellung auf ein 4-2-3-1 war ein Coup: Ten Hag zog das Supertalent Frenkie de Jong vom Abwehrzentrum ins Mittelfeld vor und stellte ihm als Absicherung einen weiteren Sechser zur Seite. Seither brilliert de Jong - und Ajax.

Grundsätzlich setzt ten Hag wie Michels, Cruyff oder später Louis van Gaal auf "Offensivfußball, der begeistert". Allerdings nicht blindlings. Er lässt "nach vorne verteidigen", Ballbesitz ist bei ihm nicht Selbstzweck, sondern ein Mittel, "um dem Gegner wehzutun".

Ten Hag will "die Leute unterhalten", sagt Journalist Bastiaan Vrijhof vom niederländischen Portal voetbal.com im Gespräch mit sport.de: "Sogar wenn es gegen einen starken Gegner geht."

Die zwei Unentschieden in der Gruppenphase der Königsklasse gegen den FC Bayern, spätestens aber die sensationellen Siege gegen Real Madrid (4:1), Juventus (2:1) und im Halbfinal-Hinspiel gegen Tottenham (1:0) unterstreichen diese Devise.

Erik ten Hag und die besondere Beziehung zum FC Bayern

Der Ansatz ist indes nicht neu, bereits als Co-Trainer in Eindhoven unter Fred Rutten (2009 bis 2012) verfolgte er diesen Stil. Letztlich machte er dadurch auch Matthias Sammer auf sich aufmerksam. Der damalige Sportdirektor hätte ihn gerne als U21-Coach zum DFB geholt, scheiterte aber am Veto von Bundestrainer Joachim Löw.

Als Sammer später Sportvorstand bei Bayern München wurde, lotste er ten Hag als Coach der Reserve (2013 bis 2015) zum Rekordmeister.

Der heutige BVB-Berater sah in ten Hag seit jeher einen "modernen Trainer", der "eine klare Linie und Denkweise" habe und dennoch "offen für die Entwicklungen des Fußballs" sei. "Wenn er Zeit bekommt, wird er alle belohnen."

Der Plan ging auf: Rückblickend sieht ten Hag seine Zeit in München als "enorm wertvoll" an, so der Niederländer gegenüber "Sport Bild" Anfang Mai. "Ich erinnere mich noch gut: Viele Leute in Holland haben mit dem Kopf geschüttelt, als ich von der Eredivisie in die Regionalliga gegangen bin. Ich habe die Entscheidung nie bereut."

Nicht wenige spekulieren nach den jüngsten Erfolgen mit Ajax gar über eine baldige Rückkehr ten Hags nach München, womöglich als Nachfolger des umstrittenen Niko Kovac. "Vielleicht wird ten Hag eines Tages das Profi-Team der Bayern übernehmen. Das würde passen, denke ich", sagt auch Ajax-Experte Vrijhof.

Von Pep Guardiola "viel mitgenommen"

Wertvoll war ten Hags Zeit beim FC Bayern auch vor allem dank des damaligen Chef-Trainers Pep Guardiola. "Ich habe damals fast jedes Training angeschaut, da habe ich methodisch viel mitgenommen".

Wegen Guardiola und Sammer sei die Zwischenstation in München "wie ein Sechser im Lotto" gewesen. "Das Level, auf dem unter Pep und Sammer gearbeitet wurde, war das allerhöchste."

Heute ist ten Hag, der sich als "nüchternen Typen" bezeichnet und Entscheidungen auch auf Grundlage von Datenanalysen trifft, selbst ein großer Trainer. Sein Agent spricht von mehreren Angeboten europäischer Topklubs.

Aber das ist Ajax inzwischen ja auch wieder - dank ten Hag.