Champions-League-Finale nicht im Free-TV

Champions League: Finale läuft nicht im Free-TV

Das "ZDF" hat sich vergeblich um eine Übertragung des Champion-League-Finales am 1. Juni in Madrid bemüht. Wie Sportchef Thomas Fuhrmann der "Bild" bestätigte, arbeitete der öffentlich-rechtliche Sender vergeblich an einer Einigung:

"Wir hätten das Finale gerne im "ZDF" übertragen und haben uns darum auch schon bemüht, sind aber an dem Nein von DAZN gescheitert."

Somit wird das Endspiel zwischen dem FC Liverpool mit seinem deutschen Teammanager Jürgen Klopp und dem Sieger des zweiten Halbfinal-Duells zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur im Madrider Estadio Metropolitano in Deutschland nur von den Bezahlsendern "Sky" und "DAZN" übertragen.

Zu einer Free-TV-Übertragung wären die kostenpflichtigen Rechteinhaber nur gezwungen gewesen, wenn eine deutsche Mannschaft das Endspiel erreicht hätte.