Lopetegui? Kovac? James? Rummenigge antwortet

Karl-Heinz Rummenigge hat Antworten zu wichtigen Themen rund um den FC Bayern

Karl-Heinz Rummenigge hat Stellung bezogen und sich zu Fragen rund um den FC Bayern München geäußert. Unter anderem kommentierte der Vorstandsvorsitzende Gerüchte, über ein Treffen der Bayern mit Ex-Real-Madrid-Trainer Julen Lopetegui.

"Ich glaube nicht, dass das Treffen stattgefunden hat. Wir haben bei Bayern München überhaupt noch nicht über das Thema Trainer gesprochen. Ich kenne ihn zu wenig, das muss ich offen und ehrlich sagen. Ich habe ihn nicht so sehr verfolgt – weder bei der Nationalmannschaft noch bei Real Madrid", so Rummenigge im Gespräch mit der "tz".

Eher ausweichend entgegnete der Ex-Nationalspieler der Frage, ob Ajax-Übungsleiter Erik ten Hag eine Zukunft an der Seitenlinie der Profis des deutschen Rekordmeisters hat. Er wisse es nicht, wich Rummenigge aus. Ten Hag trainierte einst die zweite Mannschaft der Bayern.

Der ehemalige Bayern-Regisseur Xabi Alonso, den sich Rummenigge unlängst in den Schoß des FC Bayern zurückwünschte, sei derzeit hingegen noch gar kein Thema. Der Spanier sei "kein Cheftrainer für die nächsten Jahre", so Rummenigge. Alonso soll jedoch den Job des Co-Trainers bei RB Leipzig angeboten bekommen haben und müsse auch eine Rolle in der "Gedankenwelt" der Münchner spielen, erklärte der 63-Jährige.

"Wir haben Interesse, mit solchen Leuten bei Bayern München in Verbindung zu bleiben, wenn sie einen Karriereweg einschlagen, der den Fußball betrifft. Wie gesagt: Es ist keine Chefcoach-Position gewesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann seinen Weg bei Bayern München machen kann", konkretisierte Rummenigge.

Bekenntnis light zu Niko Kovac

Rummenigge will zudem von Dissonanzen zwischen ihm und seinem Trainer Niko Kovac nichts wissen, bekräftigte jedoch erneut, dass dieser liefern müsse. "Ich habe überhaupt kein Problem mit ihm. Er hat es ja auch gesagt: Wir haben überhaupt kein Problem miteinander. Aber es herrscht nun mal Erfolgsdenken beim FC Bayern. Das ist auch notwendig", sagte der Bayern-Boss.

Nach wie vor zähle bei den Bayern aber das Leistungsprinzip. "Ich habe immer nur gesagt: Bei Bayern München musst du liefern. Das gilt für jeden, für den Trainer, für die Spieler, fürs Management, für alle. Das ganze System bei uns ist auf dem Faktor Erfolg aufgebaut. Wir haben den Erfolg seit den 70er-Jahren kontinuierlich entwickelt und müssen ihn aufrechterhalten", sagte Rummenigge, der seinem Coach trotz eines bis 2021 laufenden Vertrages zuletzt wiederholt eine Jobgarantie verweigert hatte.

Noch unklarer sieht die Zukunft von James Rodríguez beim FC Bayern aus. Der Kolumbianer, den der FC Bayern bis Mitte Juni für 42 Millionen Euro fest verpflichten kann, wird nahezu täglich mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Eine Entscheidung habe man jedoch noch nicht getroffen, klärt Rummenigge auf und schiebt nach: "Er hat mich um ein Gespräch gebeten, das haben wir aber noch nicht geführt. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir es führen und dann weitersehen. Ich mag ihn. Das habe ich immer gesagt – und dabei bleibe ich auch."