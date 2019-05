Ex-Selecao-Coach findet neuen Klub

Hat einen neuen Job: Vanderlei Luxemburgo

Nach anderthalb Jahren unfreiwilliger Pause hat der frühere brasilianische Erfolgscoach Vanderlei Luxemburgo wieder einen Trainerjob.

Der 66-Jährige, mit fünf Meistertiteln Rekordtrainer in Brasilien, wurde am Mittwoch in Rio de Janeiro als neuer Coach des Erstliga-Schlusslichts Vasco da Gama vorgestellt.

Luxemburgo, der die Selecao vor 20 Jahren zum Copa-America-Titel geführt hatte und 2005 ein Kurzgastspiel im damaligen Star-Ensemble von Real Madrid gab, war zuvor im Oktober 2017 bei Sport Recife entlassen worden. Seinen bisher letzten nationalen Titel feierte er 2004 als Meistercoach des ehemaligen Pelé-Klubs FC Santos.