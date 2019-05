Watzke lobt RB Leipzig: "Top, wirklich top"

Hans-Joachim Watzke hofft auf Schützenhilfe von RB Leipzig

In der Vergangenheit hat sich Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mehrfach kritisch zum Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig geäußert. Nun schlägt der 59-Jährige versöhnlichere Töne an.

"Sie machen es in Leipzig sportlich gut. Top, wirklich top", lobte Watzke die Arbeit der Leipziger im "kicker", schränkte dabei aber ein: "Mir gefällt das Konstrukt weiter nicht besonders."

Die Sachsen seien die "drittstärkste Kraft im deutschen Fußball" und auf dem besten Wege, sich dauerhaft in der Bundesligaspitze zu etablieren. Deshalb müsse der BVB in den nächsten Jahren "extrem auf RB aufpassen", so Watzke.

Gerade für die Arbeit von Ralf Rangnick, den der BVB-Boss als "Klassemann" bezeichnete, und den zukünftigen Trainer Julian Nagelsmann fand Watzke lobende Worte. Letzterer sei "einer der allerbesten Trainer überhaupt", schwärmte der 59-Jährige.

Watzke hatte vor knapp zwei Jahren gegen die Leipziger geätzt und gesagt: "Da wird Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu performen". Zudem machte er sich über die Mitgliederzahl der Sachsen lustig.

Am Samstag empfängt RB Leipzig den FC Bayern. Um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, hofft der BVB auf Schützenhilfe des Vizemeisters von 2017. "Leipzig wird alles geben", ist sich Watzke sicher.