Eintracht-Boss sorgt für Zündstoff vor Chelsea-Duell

Eintracht-Präsident Peter Fischer ist heiß auf die Europa League

Vor dem entscheidenden Halbfinal-Rückspiel in der Europa League beim FC Chelsea hat Eintracht Frankfurts Klub-Präsident Peter Fischer einmal mehr für Zündstoff gesorgt.

In Frankfurter Fan-Kreisen kursiert seit einigen Tagen eine Sprachnachricht, die über den Kommunikationsdienst WhatsApp in Umlauf geriet. Darin macht der Klubboss der Hessen die Anhänger heiß. Seine Wortwahl darf dabei mindestens angezweifelt werden.

So heißt es in der Sprachnachricht eingangs: "Am Donnerstag spielen wir in London. Da geht es gegen Chelsea. Und da werden wir die Scheiß-Hütte bei denen anstecken!" Eine ziemlich deftige Wortwahl für den höchsten Repräsentanten des Bundesliga-Vierten.

Schon vor dem Auswärtsspiel in der Europa League bei Shakhtar Donetsk hatte sich Fischer ziemlich im Ton vergriffen ("Das Stadion wird brennen") und damit eine Polizei-Razzia ausgelöst.

Der Frankfurter Präsident führte seine Nachricht, die laut "Bild" ursprünglich nach der 1:6-Klatsche bei Bayer Leverkusen an das Mitglied eines Eintracht-Fanklubs geschickt wurde, mit einer weiteren Kampfansage fort: "Wir geben Gas. Das kann ich euch versprechen. Und wenn die Truppe eines hat, dann hat sie Eier!"

Fischer: "Chelsea ist nicht meine Welt"

Der FC Chelsea gilt nach dem 1:1 im Hinspiel vor einer Woche als klarer Favorit im Rückspiel. Die Londoner hatten vor sieben Tagen einen frühen Rückstand ausgeglichen und die zweite Halbzeit dominiert. Die Blues haben den Titelgewinn in der Europa League als klares Ziel ausgegeben.

"Aber die Engländer versuchen derzeit doch alles, um aus Europa raus zu kommen. Den Gefallen wollen wir ihnen am Donnerstag gern tun! Und helfen, dass es für Chelsea so kommt", scherzte Fischer in der Audiodatei weiter.

Insgesamt hat es der englische Fußball im Allgemeinen und der FC Chelsea im Speziellen dem Frankfurter Präsidenten nicht besonders angetan. Fischer gab zu verstehen: "Chelsea ist nicht meine Welt. Und überhaupt war ich ganz selten in England. Der Fußball in der Premier League ist für mich auch nicht so reizvoll."