FC Bayern geht im De-Ligt-Poker wohl leer aus

Matthijs De Ligt wird wohl nach England oder Spanien wechseln

Matthijs De Ligt von Ajax Amsterdam ist einer der aktuell umworbensten Spieler Europas. Im Poker um das Talent ist nun offenbar eine Vorentscheidung gefallen - der FC Bayern München wird wohl leer aus gehen.

"Ich gehe davon aus, dass er nach England oder Spanien geht", sagte Ajax-Vorstandvorsitzender Edwin van der Sar gegenüber "Sky Italia" vor dem dramatischen Champions-League-Aus gegen Tottenham Hotspur. Damit steht wohl endgültig fest, dass der FC Bayern den Zuschlag bei De Ligt nicht erhalten wird.

Seit Monaten wird der Innenverteidiger mit einem Wechsel zu den Münchnern in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte spanische "Sport" noch berichtet, dass ein Wechsel des 19 Jahre alten Juwels zum deutschen Fußball-Rekordmeister wieder wahrscheinlicher geworden ist.

Hintergrund: Die von einigen Medien bereits in ihrer finalen Phase verorteten Verhandlungen zwischen De Ligts Berater Mino Raiola und dem FC Barcelona sollen ins Stocken geraten sein.

Demnach will der umtriebige italienische Spieleragent so viel Geld wie möglich für seinen Klienten herausschlagen. Die Gespräche mit dem FC Bayern, Juventus und Paris Saint-Germain seien deswegen wieder aufgenommen worden.

Aus England wird dem FC Liverpool und Manchester City Interesse an de Light nachgesagt. Der Poker um das Abwehr-Juwel bleibt also spannend. Fest steht wohl nur, dass er Ajax am Ende der Saison verlassen wird. "Ich denke, dass sind de Ligts letzte Spiele für Ajax. Ich hoffe, er geht auf dem Höhepunkt", sagte van der Sar.