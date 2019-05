Werder setzt gegen Hoffenheim auf Kompaktheit

Florian Kohfeldt will die TSG mit Kompaktheit knacken

Mit "Kompaktheit" will Fußball-Bundesligist Werder Bremen im letzten Auswärtsspiel am Samstag beim Tabellennachbarn TSG Hoffenheim siegen und damit die Chance auf die Qualifikation für die Europa League wahren.

"Das klingt langweilig, ist aber gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim ein immens wichtiger Faktor. Schließlich wollen wir am letzten Spieltag noch etwas erreichen können", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Denn beim Saisonfinale, so der Chefcoach der Hanseaten weiter, "passieren dann vielleicht Dinge, die niemand voraussehen kann."

Bei den Norddeutschen dürfte der Tscheche Theodor Gebre Selassie nach überstandenen Knieprellung wieder die Position des rechten Außenverteidigers übernehmen können. Im Mittelfeld des Tabellenneunten fehlt der gelbgesperrte Niederländer Davy Klaassen.