Pulisic über Reus: "Er ist ein super Spieler, aber ..."

Christian Pulisic ist von Marco Reus' technischen Fähigkeiten nicht vollends überzeugt

Seit drei Jahren spielen Christian Pulisic und Marco Reus zusammen bei Borussia Dortmund. Der US-Amerikaner, der den BVB am Saisonende verlässt, äußerte sich nun zu den Stärken seines Teamkollegen.

"Er ist natürlich ein super Spieler, aber wenn man von 'Skills' spricht, dann gebe ich eine zwei", erklärte Pulisic gegenüber den "Ruhrnachrichten" und ergänzte: "Das ist gut, aber ich glaube es gibt Bessere." Die Stärken von Reus sehe der Youngster dagegen eher beim Zug zum Tor.

Bevor Pulisic den BVB im Sommer in Richtung Chelsea verlässt, will er gemeinsam mit Reus die deutsche Meisterschaft feiern. Auch wenn die Chancen auf den Titel sehr gering sind, hofft Pulisic auf "einen perfekten Schlusspunkt".

Sollte er den Revierklub ohne Meisterschaft verlassen, blickt der Nationalspieler dennoch auf eine "großartige Zeit" zurück. "Es ist perfekt gelaufen. Ich könnte nicht glücklicher sein damit, wie alles gekommen ist", so der 20-Jährige: "Die fünf Jahre hier waren die besten meines Lebens."

Pulisic dankt HSV-Coach Hannes Wolf

Als Pulisic 2015 im Alter von 17 Jahren zum BVB kam, konnte er vor allem auf die Unterstützung des damaligen U19-Trainers Hannes Wolf zählen. "Er hat mir immer Hilfe angeboten, er konnte auch hart sein, was auch wichtig war. Und er war es, der mich oben empfohlen hat", schwärmte der Flügelflitzer vom heutigen HSV-Coach.

Dadurch sei ihm auch die Eingliederung bei den Profis leichter gefallen. "Ich kam ja in eine Mannschaft, die sehr erfolgreich war, in der sehr gute Spieler waren. Wie Aubameyang, Hummels, Mkhitaryan oder Gündogan", so Pulisic, der zugab: "Das war schwer am Anfang. Das Spiel war so schnell, ich war eigentlich immer zu langsam. Ich musste sehr viel lernen."

Der Wechsel nach England kommt für den jungen US-Amerikaner zum richtigen Zeitpunkt. "Es fühlte sich jetzt richtig an. Es gab für mich früher nur die Premier League, ich habe sie am Fernseher verfolgt, habe die Spiele von Chelsea mit Frank Lampard gesehen", freute sich Pulisic auf seine nächste Station.