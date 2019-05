Sammer poltert: Kritik an Favre und Kovac ist "krank"

Matthias Sammer kann die scharfe Kritik an Sammer und Favre nicht nachvollziehen

Matthias Sammer hat kein Verständnis für die teilweise an Niko Kovac und Lucien Favre geäußerte Kritik.

"Das ist nicht besorgniserregend, das ist krank. Ich finde das ist fast krank, was in unserer Gesellschaft mit Menschen und der Denkweise passiert - das ist ja wie im alten Rom. Da fühle ich mich oft zurückversetzt. Das betrifft nicht nur Lucien Favre, sondern auch Niko Kovac", sagte der Europameister von 1996 in der "bwin Sammer Time" über die Trainer von Borussia Dortmund und Bayern München.

Sammer beklagt zudem die Entwicklung des deutschen Fußballs. "Ich glaube, dass die mentale Bereitschaft, welche die Deutschen immer stark gemacht hat, sich eher zurückentwickelt hat", sagte Sammer: "Wir haben uns sportlich von der Mann- zur Raumdeckung, insgesamt aber ambivalent, entwickelt. Wenn du das Sportliche verbesserst, musst du das Mentale auch anpassen."