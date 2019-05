Showeinlage vor Bayern-Gastspiel bei RB

Beim Leipzig-Spiel am Samstag zu Gast: Marc Márquez

Schon vor dem Bundesligakracher gegen den FC Bayern München wird es im Stadion von RB Leipzig laut.

Der spanische MotoGP-Serienweltmeister Marc Márquez dreht am Samstag in der Fußballarena auf seiner Honda RC213V eine Demo-Runde und rührt die Werbetrommel für den Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring (7. Juli). Das gab der ADAC als Veranstalter des Motorrad-Grand-Prix am Donnerstag bekannt.

Márquez ist der "König von Sachsen". Der siebenmalige Motorrad-Weltmeister hat auf dem Kurs bei Hohenstein-Ernstthal im vergangenen Jahr seinen neunten Sieg in Serie gefeiert, seit 2010 hatte der 26-Jährige klassenübergreifend in jedem Rennen die Nase vorn.

Der Showrun findet vor dem Duell zwischen Leipzig und dem deutschen Rekordmeister FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr) statt.