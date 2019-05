Ex-Barca-Boss weiter im Fokus der Justiz

Sandro Rosell saß 21 Monate in Untersuchungshaft

Die spanische Staatsanwaltschaft hat gegen den Freispruch des früheren Präsidenten des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona, Sandro Rosell, Berufung eingelegt.

Vor zwei Wochen war Rosell vom Nationalen Gerichtshof in Madrid nach dem Vorwurf der Geldwäsche aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Der 55-Jährige hatte zuvor 21 Monate in Untersuchungshaft gesessen.

Rosell und seiner Frau sowie vier weiteren Personen war Geldwäsche in Höhe von 20 Millionen Euro im Zusammenhang mit TV-Rechten und Sponsoring in Brasilien vorgeworfen worden. Die Staatsanwaltschaft in Madrid hatte für den ehemaligen Barca-Chef elf Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 59 Millionen Euro gefordert.