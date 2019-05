Kovac als Zankapfel? Die Streitpunkte der Bayern-Bosse

Uli Hoeneß (l.) und Karl-Heinz Rummenigge sind längst nicht immer einer Meinung

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München schickt sich an, eine wellenförmig verlaufende Saison doch noch zu einem sehr erfolgreichen Ende zu bringen. Dennoch soll es beim deutschen Branchenprimus weiter atmosphärische Störungen geben. Das liegt vor allem an den zwei Klubbossen, die bei zentralen Fragen partout nicht mehr einer Meinung sein wollen.

Aus einer schleppend beginnenden Spielzeit kann der FC Bayern in zwei Begegnungen gegen RB Leipzig innerhalb von 14 Tagen eine sehr gute machen. Am Samstag soll zunächst am 33. Bundesliga-Spieltag bei den Roten Bullen die siebte Meisterschaft in Folge perfekt gemacht werden. Zwei Wochen später steht gegen die Sachsen dann das DFB-Pokalfinale an.

Holen die Münchner beide Trophäen, wäre es das erste Double seit drei Jahren. Gewinnt das Team von Coach Niko Kovac die letzten beiden Liga-Begegnungen gegen Leipzig und Frankfurt, steht nach der Triple-Saison 2012/2013 außerdem die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte zu Buche.

Also alles eitel Sonnenschein an der Säbener Straße? Weit gefehlt. Trotz der herausragenden Bilanz von durchschnittlich 2,53 Punkten in der Rückrunde, einer Tordifferenz von 47:13 in diesem Zeitraum und der 5:0-Machtdemonstration gegen den einzigen Titelkonkurrenten Borussia Dortmund im April schwelt es beim FC Bayern.

Rummenigge wiederholt: "Bei Bayern muss jeder liefern"

Das liegt vor allem an den ständigen Meinungsverschiedenheiten bei den Klubbossen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Hoeneß, in der vergangenen Woche noch für sein 40-jähriges Funktionärsjubiläum im Klub geehrt, war zuletzt bei fast keiner strategischen Richtungsentscheidung beim FC Bayern der gleichen Meinung wie der Vorstandsvorsitzende Rummenigge.

Vor allem bei der Trainerfrage liegen die beiden Alphatiere offenbar immer noch auseinander. Trotz der herausragenden Bundesliga-Bilanz von Niko Kovac in diesem Kalenderjahr ist der Kroate bei Rummenigge noch immer nicht unumstritten.

Mehrfach betonte er medienwirksam, dass für Kovac letztlich nur Titel als Argumente zählen. "Es gibt bei Bayern München für niemanden eine Jobgarantie. Jeder muss bei Bayern München liefern. Das ist das Prinzip. Wer mit dem Druck nicht umgehen kann, ist im falschen Klub", stellte der 63-Jährige etwa bei "Sky" klar.

Hoeneß hingegen hatte seinem Wunschtrainer öffentlich zugesagt, ihm sogar die Vize-Meisterschaft zu verzeihen: "Selbst wenn wir Zweiter würden, ist das doch kein Desaster." In Bezug auf die ausbleibende Jobgarantie von Rummenigge sprang der Bayern-Patron dem Cheftrainer zur Seite, meinte gegenüber dem "kicker": "Wie soll ich denn mit jemandem zusammenarbeiten, den ich bei jeder Gelegenheit infrage stelle?"

Rummenigge bekam seinen Wunschtrainer Tuchel nicht

Der Bayern-Präsident muss den 47-Jährigen stärken, war er doch die favorisierte Hoeneß-Lösung. Er setzte sich vor einem Jahr gegen Rummenigge durch, der Thomas Tuchel für geeigneter befunden hatte, den FC Bayern auch auf europäischer Ebene wieder nach ganz oben zu führen.

Immerhin: Nach der jüngsten Siegesserie der Bayern und dem winkenden Double fiel es Rummenigge nicht mehr allzu schwer, auch positive Worte für Coach Kovac zu finden: "Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Trainer. Er hat das ja letzte Woche auch gesagt, wir haben überhaupt kein Problem miteinander", so der Klub-Verantwortliche in einem gemeinsamen Interview der "tz", dem "Münchner Merkur", der "Abendzeitung" und der "Bild".

Auch in Sachen Transfers lagen die Bayern-Bosse zuletzt auseinander. Vorstandsboss Rummenigge hatte sich deutlich risikofreudiger gezeigt, wenn es darum geht, den Kader wieder auf absolutes europäisches Top-Niveau zu heben. Hinsichtlich möglicher Ablösesummen in der kommenden Transferperiode dürfe es für den FC Bayern "kein Limit" geben. Hoeneß ist da als deutlich zurückhaltender bekannt.

Angesichts des Rekordtransfers von Lucas Hernández, der im kommenden Sommer für 80 Millionen Euro an die Isar wechselt, scheint in diesem Falle Rummenigge die besseren Argumente gehabt zu haben.

Neuer Rauch steigt schon am Horizont auf

Spätestens bei möglichen Neuzugängen für die Offensive ist neuer Zoff vorprogrammiert. Nachfolger für die scheidende Flügelzange Arjen Robben und Franck Ribéry scheint mit Serge Gnabry und Kingsley Coman zwar gefunden. Es fehlen aber adäquate Alternativen, die ebenfalls nur gegen enorme Ablösesummen zu bekommen sein dürften.

Zumindest in der Öffentlichkeit suchte Rummenigge den Schulterschluss mit seinem jahrzehntelang wichtigsten Partner bei den Münchnern: "Uli Hoeneß ist ein Pionier des FC Bayern. Er musste den Klub 1979 ein Stück weit neu erfinden. Die Welt des FC Bayern war zu seinem Dienstantritt nicht so rosarot wie heute – doch Uli war als Manager umtriebig, schlau und erfinderisch. Es musste alles auf neue Beine gestellt werden."

Bleibt nur abzuwarten, wie lange dieser Burgfrieden noch aufrecht zu halten ist.

Mats-Yannick Roth