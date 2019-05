Bayern und BVB werben offenbar um Porto-Star

Alex Telles (r.) spielte sich in den Fokus mehrerer Top-Klubs

Die Saison neigt sich dem Ende, die Gerüchteküche läuft so langsam heiß. Mitten drin: Alex Telles, Linksverteidiger des FC Porto. Der 26-Jährige steht unter anderem bei den Fußball-Bundesligisten Bayern München und Borussia Dortmund auf dem Wunschzettel. Das geht aus einem Bericht des Portals "Fußballeck" hervor.

Die beiden Top-Klubs aus der Bundesliga sehen Handlungsbedarf auf der linken Abwehrseite. Beim BVB halfen Achraf Hakimi und Abdou Diallo in dieser Saison immer wieder auf der vakanten Position aus. David Alaba musste bei den Münchnern in Ermangelung an Alternativen fast jedes Spiel bestreiten. Übrigens: Die Bayern wurden zudem schon im vergangenen Sommer mit Telles in Verbindung gebracht.

Allein als Back-Up würde der Brasilianer hingegen wohl kaum wechseln wollen. Der offensiv ausgerichtete Verteidiger empfahl sich in dieser Saison mit 18 Torbeteiligungen in 50 Pflichtspielen, darunter drei Treffer und acht Assists in der portugiesischen Primeira Liga.

Telles' Vertrag in Porto läuft noch bis 2021. Aufgrund einer verankerten Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro könnte der Linksfuß den Tabellenzweiten jedoch bereits schon früher verlassen.

Bei Borussia Dortmund ist Alex Telles indes bei Weitem nicht der einzige Kandidat. So stehen Medienberichten zufolge auch Dalbert von Inter Mailand, Nico Schulz von 1899 Hoffenheim oder Filipe Luís von Atético Madrid auf dem Zettel.

Folgt Telles Eder Militao nach Madrid?

Konkurrenz im Werben um den brasilianischen Nationalspieler droht den Bundesligisten vor allem aus England und Spanien. Die portugiesische Sportzeitschrift "Record" berichtete zuletzt über das Interesse von Real Madrid.

Dort könnte Telles seinen brasilianischen Landsmann Marcelo beerben, der dem radikalen Umbruch der Königlichen zum Opfer fallen könnte. Zuletzt verpflichtete Real Telles' Noch-Mannschaftskollegen Eder Militao für rund 50 Millionen Euro.

Neben Real Madrid nennt das Portal zudem den FC Chelsea und Manchester City als mögliche Abnehmer.