Kölner Fans attackieren Gladbach-Anhänger

Köln-Fans sollen Gladbach-Anhänger attackiert haben

Nach einem mutmaßlichen Angriff von Fans des Zweitliga-Meisters 1. FC Köln auf Anhänger des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Der Vorfall hatte sich laut Angaben der Polizei Mönchengladbach am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände am Borussia-Park ereignet. Gladbacher Anhänger seien von 10 bis 15 Personen attackiert worden. Ein am Boden liegender Fan sei getreten und geschlagen worden. Im Anschluss flüchteten die Angreiger mit einem Lieferwagen.

Die Polizei ermittelt wegen Verdacht des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung. Die Gladbacher Fans hatten sich auf dem Stadiongelände aufgehalten, um Utensilien für das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag abzuholen.