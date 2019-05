Amiri bangt nach Verletzung um U21-EM

Nadiem Amiri verletzte sich im Heimspiel der TSG gegen Werder Bremen

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss im letzten Ligaspiel gegen den FSV Mainz 05 ohne U21-Nationalspieler Nadiem Amiri auskommen.

Wie die TSG am Samstagabend mitteilte, zog sich der Mittelfeldspieler bei der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zu.

Der 22-Jährige verletzte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ohne gegnerische Einwirkung und wurde zur Pause durch Christoph Baumgartner ersetzt. Über die genaue Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben.

Eine mögliche Teilnahme Amiris an der in gut einem Monat startenden U21-Europameisterschaft in Italien (16. bis 30. Juni) bleibt somit offen.