Massenschlägerei zwischen Fortuna- und Schalke-Fans

Hooligans von Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 haben sich eine Massenschlägerei geliefert

Anhänger der Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 haben sich am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Massenschlägerei geliefert.

Die Anhänger der beiden Mannschaften trafen am Samstagabend nach ihren Auswärtsspielen in Dortmund und Leverkusen aufeinander. An der Auseinandersetzung waren rund 50 Fortuna-Fans und 200 Anhänger der Schalker beteiligt.

Die Polizei nahm einige Personen in Gewahrsam. Im Bahnverkehr kam es zu massiven Verspätungen. Insgesamt waren 48 Züge betroffen, die nach Angaben der Bundespolizei insgesamt 970 Minuten Verspätung hatten.