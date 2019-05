Stevens denkt über Schalke-Abschied nach

Kehrt Huub Stevens dem FC Schalke 04 den Rücken?

Der FC Schalke 04 hat eine enttäuschende Saison in der Fußball-Bundesliga mit dem Klassenerhalt versöhnlich abgeschlossen. Hinter den Kulissen laufen nun die personellen Planungen für die neue Spielzeit. Auch die Zukunft von Interimstrainer Huub Stevens scheint gänzlich offen.

Nach dem kräftezehrenden Kurzzeit-Job als Chefcoach denkt der Niederländer anscheinend darüber nach, den Verein am Ende der Saison zu verlassen und nicht auf seine alte Postion im Aufsichtsrat zurückzukehren.

"Ich muss mir das überlegen. Die letzten drei Monate haben unglaublich viel Kraft gekostet", zitiert die "Bild" den 65-Jährigen.

Nach der Entlassung von Domenico Tedesco im vergangenen März hatte sich Schalkes Jahrhunderttrainer bereit erklärt, bis zum Ende der Saison als Interimscoach einzuspringen.

Für seine Ernennung war damals eine Entscheidung des Ehrenrats nötig, da die Berufung eines Aufsichtsratsmitglieds als Trainer in der Klub-Satzung nicht vorgesehen war. Ursprünglich galt die Abmachung, dass Stevens nach dem Ende seiner Tätigkeit an der Seitenlinie wieder in den Aufsichtsrat zurückkehrt.

Die Klub-Ikone, die seit dem Gewinn des Europapokals 1997 mit den Schalker Eurofightern Kultstatus besitzt, wurde im Juni 2018 mit großer Mehrheit in den Aufsichtsrat der Königsblauen gewählt. Stevens' Amtszeit im Kontrollgremium endet 2021.

Seit vergangener Woche steht fest, dass David Wagner, der zuletzt bei Huddersfield Town in der Premier League aktiv war, das Traineramt auf Schalke übernimmt.