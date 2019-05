Sandhausen verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

Das Team von Uwe Koschinat verlor gegen Arminia Bielefeld mit 0:3

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Das Team von Trainer Uwe Koschinat verlor am 33. Spieltag im eigenen Stadion gegen Arminia Bielefeld 0:3 (0:2) und kassierte die erste Niederlage nach zuvor acht Spielen ohne Pleite.

Durch den Sieg des FC Ingolstadt im Parallelspiel gegen Darmstadt 98 beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz für Sandhausen nur noch zwei Punkte.

Fabian Klos (15.), Reinhold Yabo (42.) und Andreas Voglsammer (71.) erzielten die Treffer für Bielefeld, das seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigte. Im Fernduell um den direkten Klassenerhalt muss Sandhausen in der kommenden Woche bei Jahn Regensburg antreten, Ingolstadt spielt in Heidenheim.

Bei Sandhausen war vom Selbstvertrauen der letzten Wochen nur wenig zu sehen. Nach einer zähen Anfangsphase schoss Klos nach einer unglücklichen Abwehraktion von Jesper Verlaat Bielefeld in Führung. Sandhausen machte nun mehr Druck, ein schlechter Abschlag von Torwart Marcel Schuhen ermöglichte Bielefeld aber das 2:0 durch Yabo.

In der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielgeschehen nur wenig, Sandhausen tat sich weiter schwer. Voglsammer sorgte nach schöner Vorlage von Klos für die Entscheidung.