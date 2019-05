Eintracht zittert: PSG soll auf Trapp-Rückkehr pochen

Kevin Trapp könnte Eintracht Frankfurt schon bald wieder verlassen

Nachdem er seinen Stammplatz im Tor von Paris Saint-Germain verloren hatte, entschied sich Kevin Trapp im Sommer 2018 für eine Rückkehr zu seiner alten Liebe Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen überzeugte Trapp auf ganzer Linie, ob der Keeper bleibt, steht jedoch in den Sternen.

Nach der Saison endet die Leihe, Trapp müsste in den Schoß von PSG zurückkehren, wo sein Vertrag Ende Juni 2020 endet. Zuletzt sprach daher nicht wenig dafür, dass Eintracht den Nationalspieler fest verpflichtet, in Paris soll man nun jedoch auf eine Rückkehr Trapps pochen.

Dank der guten Leistungen des Schlussmanns soll bei PSG-Coach Thomas Tuchel und Co. die Erkenntnis gekeimt sein, Trapp wieder zur Nummer eins zu befördern. Das berichtet "Téléfoot".

In der laufenden Spielzeit wechseln sich Altstar Gianluigi Buffon und Eigengewächs Alphone Aréola im Kasten der Pariser ab, Tuchel will das Hin und Her jedoch zur kommenden Saison beenden und für klare Verhältnisse sorgen.

"Wir können so nicht weitermachen", sagte Tuchel über das Wechselspiel zwischen Aréola und Buffon: "Wir sind der erste Klub in der Fußballgeschichte, der das so gehandhabt hat. Aber auf dieser besonderen Position brauchst du Vertrauen und Automatismen."

Buffons Zeit am Eiffelturm nähert sich laut übereinstimmenden Medienberichten dem Ende, Areola könnte mit Trapp um die Vorherrschaft im Tor fighten.

Thema soll auch ManUnited-Torwart David de Gea sein, dessen Kontrakt ebenfalls im Sommer 2020 ausläuft. Der Spanier darf United aber wohl nur gegen Zahlung einer satten Ablöse verlassen, PSG muss aufgrund des Financial Fairplays allerdings haushalten. Ein Umstand, der wiederum für Trapp spricht.

Der Rückhalt selbst bevorzugt hingegen offenbar einen Verbleib in Frankfurt. "Es gibt nur positive Argumente. Also ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht", sagte der 28-Jährige angesprochen auf seinen Verbleib in einem Interview mit "Hit Radio FFH".