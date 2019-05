Bericht: Balakov wird Nationaltrainer Bulgariens

Wird wohl neuer Nationaltrainer Bulgariens: Krassimir Balakov

Krassimir Balakov soll am Dienstag als neuer Nationaltrainer Bulgariens vorgestellt werden. Wie "bild" berichtet, tritt der ehemalige Kapitän des VfB Stuttgart die Nachfolge des ehemaligen Eintracht-Frankfurt- und HSV-Profis Petar Houbtchev an.

Dem Bericht zufolge soll Balakov bereits bei den Qualifikationsspielen gegen Tschechien und den Kosovo Anfang Juni an der Seitenlinie der Bulgaren stehen. In der Qualifikationsgruppe A kämpft Bulgarien unter anderem mit England um die ersten beiden Plätze, die eine Teilnahme bei der EM 2020 garantieren. Mit zwei Remis gegen Montenegro und den Kosovo erwischten die Osteuropäer unter Houtchev gegen die vermeintlich kleinen Gegner der Gruppe einen denkbar schlechten Start in die Qualifikation. Balakov soll nun die Wende bringen.

Debakel mit dem 1. FC Kaiserslautern

Derzeit trainiert der 53-Jährige seinen Heimatverein Etar Veliko Tarnovo in der ersten bulgarischen Liga und kämpft mit seinem Team derzeit in den Playoffs um den Einzug in die Europa League. Als Coach sammelte Balakov nach drei Jahren als Co-Trainer beim VfB Erfahrungen in seinem Heimatland Bulgarien, in Kroatien und der Schweiz. In der Bundesliga hatte Balakov in der Spielzeit 2011/12 den 1. FC Kaiserslautern im März 2012 übernommen, stieg am Ende der Saison jedoch mit einer unterirdischen Bilanz von sieben Niederlagen aus acht Spielen sang und klanglos mit den Pfälzern in die 2. Bundesliga ab.

Als Spieler war Balakov beim VfB Stuttgart Teil des legendären magischen Dreiecks, bestehend aus Fredi Bobic, Giovane Elber und Krassimir Balakov. 1995 wechselte der ehemalige bulgarische Nationalspieler von Sporting CP an den Neckar und sicherte sich mit 54 Toren und mehr als 60 Torvorlagen in 236 Bundesligaspielen einen Platz in den Geschichtsbüchern der Schwaben.