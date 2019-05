Dramatik am letzten Spieltag? BVB hofft, Bayern bangt

Patrik Andersson (l.) war der Protagonist im legendären Bundesliga-Finale 2000/2001

Endlich wieder Drama! Erstmals seit der Saison 2008/09 gibt es eine Titel-Entscheidung am letzten Spieltag. Bayern-Trainer Niko Kovac war schon mal hautnah dabei.

Beim unübertroffenen Drama der Bundesliga-Geschichte hatte Niko Kovac einen Ehrenplatz. 2001 saß er als HSV-Profi auf der Tribüne, als Patrik Andersson Bayern München in Hamburg in der 94. Minute doch noch zum Meistertitel schoss - und Schalke 04 aus seinem verfrühten Siegestaumel ins schwarze Loch des Entsetzens sank.

"Es ist schon schön, wenn es so spannend ist", sagt der heutige Bayern-Trainer Kovac über diese Mutter aller Herzschlag-Finals. Es dürfe 2019 aber gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) gerne etwas weniger nervenzerfetzend abgehen: "Nicht erst in der letzten Minute" will Kovac die Meisterschale sicher haben.

Dabei sind sich die deutschen Fußballfans in diesen Wochen einig wie selten: Endlich wieder Dramatik! Keine 20+x Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Ein Segen. "Das ist doch, was sich alle immer gewünscht haben: Dass es mal keinen Alleingang der Bayern gibt", sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der den Münchnern mit Borussia Dortmund die Schale entreißen will.

Legendärer Werder-Fehlschuss 1986

Das ist historisch gesehen schwierig. Aber nicht unmöglich. Fast immer sind es zwar die Bayern, die bei späten Entscheidungen die strahlenden Sieger waren - beileibe nicht nur 2001. Achtmal (!) gab es danach Weißbierduschen und Konfetti in München, aber ein einziges Mal verspielte der Rekordmeister auch den Titel: Er verlor 1971 0:2 beim MSV Duisburg, während Jupp Heynckes in Frankfurt Borussia Mönchengladbach an die Spitze schoss. 2009, bei der bis dato letzten Entscheidung am 34. Spieltag, ließ sich Wolfsburg von den Münchnern nicht mehr abfangen.

Ansonsten: Bayern, Bayern, Bayern. Manchmal scheint es wie verhext zu sein. 1986, als Michael Kutzop (am 33. Spieltag) für Werder Bremen seinen legendären Elfmeter an den Pfosten schießt. 2000, als Christoph Daum nach der Niederlage mit Bayer Leverkusen in Unterhaching seinen weinenden Sohn tröstet. Und, natürlich, 2001. "Wenn es einen Fußball-Gott gibt, dann ist er nicht gerecht", sagte damals Schalke-Manager Rudi Assauer.

Herzschlagfinals 1995 und 2001

Unvergessen, wie sich im Schalker Stadion an jenem 19. Mai herumspricht, der Meisterfluch sei endlich gebrochen, wie alle fast im Schockzustand jubeln, Huub Stevens, Assauer, Zehntausende. Die Stadionregie löst das geplante Feuerwerk aus. Doch dann: In Hamburg wird noch gespielt! Die Bayern treffen in der 94. Minute, die Videowand im Parkstadion überträgt den Stich ins Schalker Herz live. Ein Wahnsinn.

Oder: Eben die Bayern. 1995 werden sie gar nicht Meister und haben doch ihre Finger im Spiel: Sie haben von Werder Bremen Trainer Otto Rehhagel und Starspieler Andreas Herzog für die kommende Saison abgeworben, da versauen sie ihnen am letzten Spieltag noch den Titel. Meister wird - der BVB.

Dessen Präsident Reinhard Rauball ist zugleich auch Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) und als solcher der Mann, der am Samstag in München sitzen sollte. Weil der FC Bayern eben wahrscheinlich Meister wird. Das bringt Rauball aber nicht übers Herz - er reist mit dem BVB nach Gladbach. "Dafür hat wohl jeder Verständnis", sagte. Manchmal ist es einfach zu viel Dramatik.