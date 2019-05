Medien: BVB macht Schulz-Deal perfekt

Nico Schulz soll in Kürze beim BVB unterschreiben

Borussia Dortmund hat angeblich Nägel mit Köpfen gemacht und den Kauf von Nico Schulz von der TSG 1899 Hoffenheim festgezurrt. Das berichtet die "Bild".

Für den 26-jährigen Linksverteidiger überweist der BVB demnach 25 Millionen Euro in den Kraichgau. Schulz unterschreibt bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis Ende Juni 2023.

Schulz' Vertrag bei der TSG lief ursprünglich 2021 aus, eine Ausstiegsklausel soll dem Deal jedoch den Weg geebnet haben. Laut "Bild" wird der Transfer nach dem letzten Saisonspiel der Dortmunder offiziell verkündet. Der BVB trifft am Samstag auf Borussia Mönchengladbach.

Übrigens: Für die Fohlen schnürte Schulz von 2015 bis 2017 die Schuhe. Damals lockte ihn der derzeitige BVB-Coach Lucien Favre an den Niederrhein.

"Ich würde gerne einmal zu einem Topklub wechseln. Das wissen die Verantwortlichen hier, das ist kein Geheimnis. Falls also ein Verein wirklich anklopft, bin ich jetzt in einem Alter, in dem wir uns zusammensetzen und entscheiden müssen, ob der Zeitpunkt gekommen ist", erklärte Schulz zuletzt vielsagend im Gespräch mit dem "kicker". Zudem bestätigte der Nationalspieler, dass der BVB ein solcher Topklub sei.

Die Vita des gebürtigen Berliners umfasst bislang 121 Bundesligaspiele sowie 41 Einsätze in Liga zwei, zehn DFB-Pokal-Partien und 14 internationale Klub-Spiele. Für die DFB-Elf stand er sechsmal auf dem Rasen.