Ronaldo: "Sperma für eigene Elf eingefroren"

Beschert uns der Weltmeister von 2002 eine ganze Mannschaft aus kleinen Ronaldos?

Als Klubpräsident von Real Valladolid feiert Ex-Brasilien Star Ronaldo den Klassenerhalt der Violetten und verrät, dass er trotz Vasektomie die Nachwuchsabteilung aus eigener Hand beleben könnte.

Um einen guten Spruch war Ronaldo Luís Nazário de Lima noch nie verlegen. Der Brasilianer, der um die Jahrtausendwende eine ganze Stürmergeneration prägte und bei Real Madrid als einer der "Galaktischen" in die Vereinsgeschichte einging, musste bei den "Königlichen" wegen seiner Feierlaune immer wieder einmal zum Rapport bei Präsident Florentino Pérez antreten.

In der spanischen Fernsehsendung "El Hormigero" gab "El Fenómeno" beispielsweise einmal folgende Anekdote preis: "Einmal sagte er zu mir: Ronnie, warum bleibst du nicht zu Hause? Schau dir Figo an, der bleibt mit seiner Frau auch daheim. Ich antwortete: Präsi, wenn ich die Frau von Figo hätte, würde ich jeden Tag zu Hause bleiben."

Ronaldo: "Es gibt für alles Mobilisierungen, aber..."

Heute ist der 42-jährige Weltmeister von 2002 (und 1994, allerdings ohne Einsatz) selbst Boss eines Fußballklubs. Im September 2018 sicherte sich Ronaldo die Mehrheitsanteile am spanischen Aufsteiger Real Valladolid, der sich vergangenen Sonntag mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Rayo Vallecano in Madrid den Klassenerhalt sicherte.

In einem Interiew mit der "Financial Times" erinnerte sich der Brasilianer noch einmal an seine aktive Zeit zurück und an eines der größten Probleme, das ihn während seiner Karriere begleitet hatte: "Es gibt für alles Mobilisierungen. Wenn du schwarz bist, wenn du schwul bist, ... Aber ich kann mich an niemanden erinnern, der mich verteidigt hätte, als man mich fett genannt hat", sagte Ronaldo, stellte aber auch klar: "Es ist mir egal." Verantwortlich für seine Gewichtsprobleme ist eine Erkrankung, die den Stoffwechsel beeinträchtigt.

Bei Real Valladolid starten nach der Party vom Wochenende die Planungen für die nächste Saison. Und sollte bei den "Pucela" einmal die Nachwuchsarbeit ins Stocken geraten, könnte Ronaldo selbst für Abhilfe sorgen: "Ich hatte eine Vasektomie, aber ich habe genug Sperma eingefroren, um eine eigene Fußballmannschaft zu gründen, wenn meine Partnerin das möchte."

David Mayr