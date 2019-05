Transfer fix: SGE zieht Kostic-Klausel

Filip Kostic bleibt bis 2023 bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat vorzeitig die Kaufoption für seinen Leistungsträger Filip Kostic gezogen und den Flügelspieler bis zum 30. Juni 2023 an sich gebunden. Das verkündete der Fußball-Bundesligist einen Tag vor dem letzten Saisonspiel bei Bayern München am Samstag (15:30 Uhr), wo der erneute Einzug in den Europapokal erreicht werden soll.

"Für uns war Filip ein echter Glücksgriff. Mit seiner Dynamik, Zielstrebigkeit und Flexibilität hat er einen großen Anteil am positiven Verlauf der Saison", sagte Sportvorstand Fredi Bobic über den 26-Jährigen. Die Eintracht belegt in der Liga aktuell den sechsten Tabellenplatz und erreichte in der Europa League das Halbfinale.

Kostic, serbischer Nationalspieler, war im Sommer vom Zweitligisten Hamburger SV eigentlich bis 2020 ausgeliehen worden. Aufgrund seiner starken Leistungen in 33 Bundesligaspielen (sechs Tore, elf Vorlagen) und zwölf Europa-League-Partien (vier Tore, zwei Vorlagen) entschloss sich die Eintracht nun zum Kauf.