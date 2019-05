Mainz 05 verpflichtet Torwart Omer Hanin

Sportdirektor Rouven Schröder präsentiert Neuzugang Omer Hanin (l.)

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein Torhüterteam mit dem 21-jährigen Israeli Omer Hanin verstärkt. Der Schlussmann, der zuletzt in seiner Heimat beim Erstligisten Hapoel Hadera unter Vertrag gestanden hatte, unterzeichnete bei den Rheinhessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

"Omer Hanin ist uns durch sehr gute Spiele in den U-Nationalmannschaften Israels aufgefallen. Er hat uns darüber hinaus in mehreren Trainingseinheiten vor Ort in Mainz begeistert und in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er ein sehr klarer, ehrgeiziger und lernfreudiger Charakter ist. Er hat bereits angefangen, Deutsch zu lernen und sich Ziele gesetzt, die er in der Zukunft hier erreichen möchte", erklärte Sportvorstand Rouven Schröder.

Der Torhüter ist zunächst allerdings nur für die zweite Mannschaft eingeplant. "Omer wird sich über unsere U23 empfehlen", so der Schröder weiter.