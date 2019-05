Reus träumt vom ersten Meistertitel: "Wäre brutal schön"

Marco Reus wünscht sich den Meistertitel für seinen BVB

Marco Reus bewahrte Borussia Mönchengladbach vor dem Abstieg und schoss den Klub in die Champions League. Bei seiner alten Liebe will sich der Nationalspieler von Borussia Dortmund zum ersten Mal zum deutschen Meister krönen.

Einen Platz in den Geschichtsbüchern von Borussia Mönchengladbach hat Marco Reus dank seines Relegationstreffers gegen den VfL Bochum sicher. Beim Rendezvous mit der alten Liebe will sich der 29-Jährige nun auch in den Annalen von Borussia Dortmund verewigen. Mit einem Sieg an alter Wirkungsstätte und einer gleichzeitigen Niederlage von Bayern München gegen Eintracht Frankfurt (beide Samstag, 15:30 Uhr) hätte sich Reus seinen lang gehegten Wunsch vom ersten Meistertitel endlich erfüllt.

"Mit Dortmund als Dortmunder Junge das Ding irgendwann einmal hochzuhalten, das wäre brutal schön, gigantisch", sagte Reus schon vor Monaten der "FAZ". Für diesen Fall hat der Nationalspieler in seiner Eigenschaft als BVB-Kapitän vorgesorgt. Laut "Bild"-Zeitung hat Reus schon vor der Saison eine Titelprämie in Höhe von fünf Millionen Euro für die Mannschaft ausgehandelt.

Zorc lobt: "Marco ist als Mensch gereift"

Doch nicht nur aufgrund seines Verhandlungsgeschicks steht Reus in der Gunst der Teamkollegen ganz oben. In seiner neuen Funktion als Kapitän hat er unter Trainer Lucien Favre noch einmal einen Entwicklungsschritt gemacht. Reus spielte auf seiner Lieblingsposition hinter der Spitze eine sensationelle Hinrunde.

"Marco ist als Mensch gereift. Er übernimmt mehr Verantwortung als zuvor, auf dem Feld und abseits des Platzes. Er hat eine natürliche Autorität", lobte Sportdirektor Michael Zorc den Führungsspieler, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bezeichnete Reus als "unseren Fixstern".

Dass der BVB seinen komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung auf die Bayern komplett verspielte und den Gewinn der Meisterschaft vor dem letzten Saisonspiel nicht mehr in eigenen Händen hält, hat auch mit Reus zu tun. Von den bisherigen 16 Rückrundenspielen stand Reus aufgrund von Verletzungen und seiner Rotsperre nach dem Derby gegen Schalke 04 nur neun auf dem Platz. 18 Scorerpunkten in der Hinrunde (11 Tore/7 Vorlagen) stehen 8 (5/3) in der zweiten Saisonhälfte gegenüber.

Reus betont seine Ausgeglichenheit

Doch die Zahlen zählen am Samstag nicht mehr. Reus will nach Ablauf seiner Zwei-Spiele-Sperre die Krönung seiner Karriere, auch wenn der Fußball nach der Hochzeit mit Scarlett Gartmann und der Geburt seiner "kleinen Prinzessin" längst nicht mehr alles ist. "Wenn man mich auf die Waage stellen würde, dann wäre ich komplett auf Mitte. Mich zieht nichts nach rechts und nichts nach links", sagte Reus.

Doch ein verpasster Titelgewinn wäre schon eine riesige Enttäuschung. "Besonders leidtun würde mir natürlich Marco Reus. Er wartet schon so lange sehnsüchtig auf seinen ersten Meistertitel", sagte der Gladbacher und Ex-Dortmunder Jonas Hofmann im "Spox"- und "Goal"-Interview. Am Samstag könnte das Warten aber auch ein Ende haben und die bescheidene Titelsammlung von Reus (Pokalsieg 2017) endlich erweitert werden.