Kovac-Aus beschlossen? Rummenigge bezieht Stellung

Muss Niko Kovac den FC Bayern nach der Saison tatsächlich verlassen?

"Ich habe einen Vertrag, der geht nach dem Sommer noch zwei Jahre, den will ich auch erfüllen. Ich habe nie aufgegeben in meinem Leben", sagte Niko Kovac noch am Donnerstag vor dem Saisonfinale des FC Bayern. Doch am Freitag gab es auf einmal Wirbel um den kroatischen Trainer, weil dieser laut einem Medienbericht definitiv nach Saisonende entlassen werden soll - selbst im Falle eines Double-Gewinns. Karl-Heinz Rummenigge reagierte noch am gleichen Tag auf die Spekulationen.

"Diesen Beschluss gibt es nicht. Die Meldung ist eine totale Ente", erklärte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters gegenüber "Bild".

Zuvor hatten "spox.com" und "goal.com" berichtet, dass Kovac die Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung in München begraben kann. Der Kroate habe keine Zukunft mehr auf der Trainerbank des FC Bayern. Die Entlassung des 47-Jährigen sei bereits beschlossene Sache und werde nach dem DFB-Pokal-Finale (25. Mai) verkündet.

Auch ein Double-Gewinn, zu dem ein Unentschieden am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr) sowie ein Pokal-Triumph über RB Leipzig nötig wäre, würde Kovac nicht mehr retten, so die beiden Portale.

Der Grund: Neben den Kritikern aus dem Umfeld sei mittlerweile auch ein Großteil der Kabine gegen den Übungsleiter. Ganz konkret nennt der Bericht James Rodríguez, Jérome Boateng, Franck Ribéry und Joshua Kimmich, die einerseits eintöniges Training, andererseits aber auch "fehlende taktische Finesse" bemängeln würden.

Wird van Bommel neuer Trainer beim FC Bayern?

Nachfolger Kovacs soll laut dem Bericht von "spox" und "goal" der ehemalige FCB-Kapitän Mark van Bommel werden. Der Niederländer steht noch bis 2021 bei der PSV Eindhoven unter Vertrag und führte den Klub zuletzt zur Vizemeisterschaft in der Eredivisie.

Neben van Bommel gehöre auch Ajax-Coach Erik ten Hag weiter zum engeren Kandidatenkreis. Der 49-Jährige ist an der Säbener Straße bestens bekannt. Schließlich trainierte er zwischen 2013 und 2015 die Zweitvertretung des FC Bayern. Der frischgebackene holländische Meister-Trainer ließ allerdings zuletzt durchblicken, dass er wohl in Amsterdam bleiben wird.

Schon kurz nach dem Aufkommen der Gerüchte twitterte Christian Falk, seines Zeichens Fußball-Chef bei der "Sport Bild": "Not true" (dt.: nicht wahr). Die "Bild" vermeldete nicht lang danach, dass die Entscheidung über den Verbleib des Trainers noch nicht endgültig gefallen sein soll.

Kurz darauf meldete sich auch Karl-Heinz Rummenigge zu Wort und verwies das Gerücht ins Reich der Fabeln. Allerdings trug der 63-Jährige mit seinem Verhalten zuletzt selbst dazu bei, dass Kovac nicht mehr fest im Sattel sitzt. Schließlich vermieden die Bayern-Verantwortlichen in den vergangenen Wochen immer wieder ein klares Bekenntnis zu ihrem Trainer.

Während Rummenigge Kovac keine Jobgarantie ausstellen wollte, hatte sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic im "ZDF Sportstudio" um eine klare Antwort auf die Frage gedrückt, ob Kovac bleiben werde: "Das werden wir sehen." Es dürfte also trotz des aktuellen Dementis spannend bleiben.